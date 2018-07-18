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Pesquisa Futura

Senado: Ricardo Ferraço domina segundo voto

Como há duas vagas para o Senado, o levantamento investigou o que ocorre após o eleitor escolher o primeiro candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 03:26

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 03:26

Ricardo Ferraço teve o inquérito arquivado por ministro do STF no início de junho Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Como há duas vagas em jogo para o Senado, o levantamento do Instituto Futura investigou o que ocorre após o eleitor escolher o primeiro candidato. Isso na pesquisa estimulada, em que os nomes dos possíveis candidatos são informados diretamente aos entrevistados.
Os dados mostram uma relação bem próxima entre os eleitores dos atuais senadores e pré-candidatos à reeleição Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB). 
Constata-se que 44,2% dos que votariam em Magno como escolha para o primeiro voto optariam por Ferraço na segunda vez. E 40,3% dos que citam o tucano logo de primeira têm preferência pelo republicano no segundo voto.
Já quanto ao deputado estadual Amaro Neto (PRB), 31,1% dos que apontam o nome dele na primeira votação, optam por Magno na segunda. Um percentual parecido (30,5%) vai com Ferraço.
DETALHAMENTO
Voltando à dobradinha Magno/Ferraço, o restante do percentual de intenções de votos deles, fora os cerca de 40% já citados que vão de um para outro, dividem-se da seguinte forma: no caso dos eleitores de Magno, 24,9% mencionam Amaro Neto como segundo voto; 6,9%, Fabiano Contarato (Rede); 4,6%, Marcos do Val (PPS) e 3,7%, Sergio Majeski (PSB).
Já no caso de Ferraço, 21,5% dos que o escolhem no primeiro voto optam por Amaro na segunda vez; 8,7% escolhem Contarato; 7,4%, Majeski e 4%, Do Val.
METODOLOGIA
O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.
ENTENDA
A votação para o Senado, em outubro, ocorrerá da seguinte forma:
Duas vezes
O eleitor precisará votar duas vezes para senador, pois, este ano, duas vagas estarão em disputa. Precisamente, as que hoje são ocupadas por Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB).
Maior
Diferentemente dos demais cargos, o mandato de senador é sempre de oito anos. Como Rose de Freitas (Podemos) foi eleita para o Senado em 2014, o mandato dela segue até o ano 2022.
Escolhas
Não faz diferença se o candidato terá o primeiro ou o segundo voto do eleitor. Ganham os mais votados. Não é possível votar duas vezes no mesmo candidato.

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