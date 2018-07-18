Senado: Ricardo Ferraço domina segundo voto

Ricardo Ferraço teve o inquérito arquivado por ministro do STF no início de junho Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Como há duas vagas em jogo para o Senado, o levantamento do Instituto Futura investigou o que ocorre após o eleitor escolher o primeiro candidato. Isso na pesquisa estimulada, em que os nomes dos possíveis candidatos são informados diretamente aos entrevistados.

Os dados mostram uma relação bem próxima entre os eleitores dos atuais senadores e pré-candidatos à reeleição Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB).

Constata-se que 44,2% dos que votariam em Magno como escolha para o primeiro voto optariam por Ferraço na segunda vez. E 40,3% dos que citam o tucano logo de primeira têm preferência pelo republicano no segundo voto.

Já quanto ao deputado estadual Amaro Neto (PRB), 31,1% dos que apontam o nome dele na primeira votação, optam por Magno na segunda. Um percentual parecido (30,5%) vai com Ferraço.

DETALHAMENTO

Voltando à dobradinha Magno/Ferraço, o restante do percentual de intenções de votos deles, fora os cerca de 40% já citados que vão de um para outro, dividem-se da seguinte forma: no caso dos eleitores de Magno, 24,9% mencionam Amaro Neto como segundo voto; 6,9%, Fabiano Contarato (Rede); 4,6%, Marcos do Val (PPS) e 3,7%, Sergio Majeski (PSB).

Já no caso de Ferraço, 21,5% dos que o escolhem no primeiro voto optam por Amaro na segunda vez; 8,7% escolhem Contarato; 7,4%, Majeski e 4%, Do Val.

METODOLOGIA

O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.

ENTENDA

A votação para o Senado, em outubro, ocorrerá da seguinte forma:

Duas vezes

O eleitor precisará votar duas vezes para senador, pois, este ano, duas vagas estarão em disputa. Precisamente, as que hoje são ocupadas por Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB).

Maior

Diferentemente dos demais cargos, o mandato de senador é sempre de oito anos. Como Rose de Freitas (Podemos) foi eleita para o Senado em 2014, o mandato dela segue até o ano 2022.

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