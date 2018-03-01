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Proposta

Senado aprova transferir à PF de investigação de crime de milícia

A matéria preserva a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento dessas ações judiciais

Publicado em 01 de Março de 2018 às 00:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 00:13
PF: "O crime de milícia é o mais covarde dos crimes, pois é praticado por agentes de estados que deveriam proteger o cidadão" Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
O Senado aprovou, nesta quarta-feira (28), proposta que transfere à Polícia Federal (PF) a tarefa de investigar crimes praticados por milícias armadas e organizações paramilitares, quando comprovado envolvimento de agente público estadual.
A matéria preserva a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento dessas ações judiciais. O texto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto, de 2011, é do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB).
Como se exigir que as investigações e ações policiais sejam executadas pelas autoridades locais, diante de tamanho envolvimento dos próprios soldados e servidores com as milícias? Não resta alternativa, se não atribuir à Polícia Federal a incumbência de investigar os crimes cometidos por essas organizações criminosas. Somente assim a atuação desses grupos pode ser combatida de maneira eficaz, justificou o então senador.
Para o relator da proposta, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), a proposta é conveniente e oportuna. Em seu parecer, ele concorda que muitas vezes as milícias são compostas por integrantes das polícias locais e, portanto, não seria adequado a polícia civil ou militar esteja à frente das investigações.
O crime de milícia é o mais covarde dos crimes, pois é praticado por agentes de estados que deveriam proteger o cidadão. É inadequado que um crime dessa gravidade seja investigado por membros da mesma corporação, disse à imprensa após a aprovação do projeto.

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