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Brasília

Senado aprova transferência de verbas para prefeitos e governadores

PEC será promulgada em sessão solene nesta quinta (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 22:02

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 22:02

Plenário do Senado Federal durante sessão nesta quarta-feira (06) Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (11) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a transferência direta de recursos de emendas parlamentares a estados, ao Distrito Federal e a municípios sem vinculação a uma finalidade específica. A PEC foi votada em dois turnos consecutivos, por acordo firmado entre os senadores. A PEC será promulgada em sessão solene no Senado, marcada para amanhã (12), às 17h.
Atualmente, o município ou estado precisa fazer convênios com bancos, geralmente a Caixa Econômica Federal (CEF), para executar os projetos. Esse procedimento prolonga o prazo de execução e entrega de uma obra. Segundo a proposta, o parlamentar poderá escolher se o dinheiro será transferido com vinculação a um objeto específico (transferência com finalidade definida) ou para uso livre (transferência especial) sob certas condições.

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A fiscalização das transferências, no entanto, continuará a cargo do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU). Os parlamentares argumentaram que a proposta é importante para desburocratizar o repasse de recursos oriundos de emendas parlamentares e fazer o dinheiro chegar mais rápido aos municípios para realização de obras, por exemplo.
O maior prejuízo que tem é a morosidade. Às vezes a Caixa leva três anos para liberar os recursos, disse o senador Jayme Campos (DEM-MT). Os prefeitos estão com muita dificuldade. E agora se abre a possibilidade dos recursos chegarem de forma rápida.
O senador Major Olímpio (PSL-SP) mostrou preocupação com uma abertura de brecha para o desvio de recursos. Para ele, será um cheque em branco para os bons administradores e também para os maus administradores. Mas o senador afirmou que daria um voto de confiança à proposta.
Esperidião Amin (PP-SC) citou que o projeto não afasta a fiscalização dos órgãos de controle. Esta emenda não dispensa controle, investigação. Pode ser que ocorram abusos, vamos investigar. Estamos aprendendo a investigar, punir, o que não era da nossa tradição.

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