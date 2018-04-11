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Projeto de lei

Senado aprova proposta que permite saque do FGTS a quem pede demissão

O projeto de lei foi aprovado nesta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 17:36
Benefícios como Fundo de Garantia e PIS podem ser sacados em agência da Caixa Econômica Crédito: Arquivo
O trabalhador que pedir demissão está mais perto de poder sacar integralmente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Um projeto de lei do Senado com esse objetivo, o PLS 392/2016, foi aprovado nesta quarta-feira (11) pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Casa.
Como o projeto foi apreciado em caráter terminativo, caso não haja apresentação de recurso para análise do tema no plenário da Casa, o texto seguirá diretamente para apreciação na Câmara dos Deputados.
Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já prevê o resgate de 80% do FGTS em casos de demissão por acordo entre patrão e empregado.
Para o relator da matéria na CAS, senador Paulo Paim (PT-RS), este é mais um passo rumo à "correção de uma distorção histórica" na legislação que trata do FGTS, que buscava restringir o acesso a esses recursos que são do trabalhador.

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