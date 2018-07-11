Senado aprova projeto que define regras de proteção de dados pessoais

Projeto é baseado em muitos aspectos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) em vigor na União Europeia desde maio de 2018 Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

O Senado aprovou nesta nesta terça-feira (10) o projeto de lei que cria regras para uso de dados pessoais na internet. A proposta é chamada pelos parlamentares de "marco legal de proteção, uso e tratamento" de informações. O texto já foi aprovado pela Câmara e, como o conteúdo não foi modificado pelos senadores, segue para sanção do presidente Michel Temer.

O projeto aprovado pelo Congresso é baseado em muitos aspectos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) em vigor na União Europeia desde maio deste ano. O texto autoriza a coleta e tratamento de dados apenas com consentimento explícito e estabelece opção de o usuário visualizar, corrigir e deletar dados pessoais. As empresas deverão preservar a privacidade das pessoas, segundo a proposta.

O tratamento de dados pessoais, conforme o texto, é o cruzamento de informações de uma pessoa específica ou de um grupo para direcionar decisões comerciais (perfil de consumo do titular para fins de marketing ou divulgação de ofertas de bens ou serviços), políticas públicas ou atuação de órgão público. De acordo com o projeto, a transferência de dados pessoais só poderá ser feita para países com nível adequado de proteção de dados ou se a empresa responsável pela transferência garantir os princípios da lei brasileira.

O texto abrange quaisquer dados, como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial, obtido em qualquer tipo de suporte (papel, eletrônico, informático, som e imagem, etc). Nos casos de contratos de adesão, quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço, o titular deverá ser informado com destaque sobre isso.

A lei será aplicável mesmo a empresas com sede no exterior, desde que a operação de tratamento de dados seja realizada no território nacional. As novas regras só passarão a viger depois de um ano e meio da publicação da lei para que órgãos, empresas e entidades se adaptem.

O projeto também prevê a criação de uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Justiça com a missão de zelar pela proteção dos dados, fiscalizar e aplicar sanções, entre outras atribuições. Quem infringir a nova lei fica sujeito a advertência, multa simples, multa diária, suspensão parcial ou total de funcionamento, além de outras sanções. Pelo projeto, o responsável que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados, causar a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a reparar.

Pela proposta, dados de crianças só poderão ser tratados com o consentimento dos pais. Já informações ligadas à saúde das pessoas poderão ser utilizadas apenas para pesquisa. Será obrigatória a exclusão dos dados após o encerramento da relação entre o usuário e a empresa  mas não há um prazo definido para essa ação.

O dado pessoal é hoje insumo principal da atividade econômica em todos os setores possíveis da sociedade. É, ainda, elemento fundamental até mesmo para a concretização de políticas públicas, dado o elevado grau de informatização e sistematização do Estado brasileiro, em todos os níveis federativos, escreveu no relatório da proposta o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).