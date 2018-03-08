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Aprovação

Senado aprova acordo que acaba com limite de voos entre Brasil e EUA

Proposta ainda precisa ser ratificada pelo presidente Michel Temer para entrar em vigor

Publicado em 07 de Março de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 21:04
Avião Crédito: Reprodução/Pixabay
O Senado aprovou, nesta quarta-feira (7), o acordo de céus abertos com os Estados Unidos. Com ele, não haverá mais limites de voos entre os dois países e cada companhia aérea poderá operar quantas frequências quiser, sem autorização prévia, de acordo com a capacidade dos aeroportos.
Atualmente, o teto são 301 frequências por semana para ambos os países. A proposta só precisa ser ratificada pelo presidente Michel Temer para entrar em vigor. 
Os céus abertos entre Brasil e Estados Unidos recebem a aprovação final do Congresso Nacional quase sete anos depois de o acordo ter sido assinado pelos governos brasileiro e norte-americano. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 19 de dezembro do ano passado.
O acordo foi assinado em 2011, no governo de Dilma Rousseff. No ano passado, um grupo de empresas aéreas, agências de viagens e outras instituições criaram o Movimento Céus Abertos, para pressionar o Congresso a aprovar o projeto. Latam e American Airlines lideram o movimento.
A maior oposição vinha da Azul, que alegava que as companhias brasileiras não vão conseguir competir em igualdade de condições com as americanas.
Em nota, a Latam comemorou a aprovação e considerou que o acordo promove maior competição entre as empresas aéreas e um mercado de aviação mais moderno.

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