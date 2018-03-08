Senado aprova acordo que acaba com limite de voos entre Brasil e EUA

Avião Crédito: Reprodução/Pixabay

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (7), o acordo de céus abertos com os Estados Unidos. Com ele, não haverá mais limites de voos entre os dois países e cada companhia aérea poderá operar quantas frequências quiser, sem autorização prévia, de acordo com a capacidade dos aeroportos.

Atualmente, o teto são 301 frequências por semana para ambos os países. A proposta só precisa ser ratificada pelo presidente Michel Temer para entrar em vigor.

Os céus abertos entre Brasil e Estados Unidos recebem a aprovação final do Congresso Nacional quase sete anos depois de o acordo ter sido assinado pelos governos brasileiro e norte-americano. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 19 de dezembro do ano passado.

O acordo foi assinado em 2011, no governo de Dilma Rousseff. No ano passado, um grupo de empresas aéreas, agências de viagens e outras instituições criaram o Movimento Céus Abertos, para pressionar o Congresso a aprovar o projeto. Latam e American Airlines lideram o movimento.

A maior oposição vinha da Azul, que alegava que as companhias brasileiras não vão conseguir competir em igualdade de condições com as americanas.