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Violência contra a mulher

Senado amplia hipóteses para aumento de pena do feminicídio

Senadores decidiram retirar o artigo que previa que a pena seria aumentada se o crime fosse cometido em descumprimento de medida protetiva

Publicado em 14 de Março de 2018 às 00:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 00:27
Senado: o texto terá que voltar para a Câmara dos Deputados Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado
O Senado aprovou, nesta terça-feira (13), novas possibilidades para o aumento da pena para crimes de feminicídio, assassinato da mulher por questões de gênero. Entre elas, está o cometimento do crime na presença virtual de familiares da vítima, como filhos, pais e avós. Essa hipótese pode ser caracterizada, por exemplo, se o crime for divulgado pela internet.
> Jovem é morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim
O projeto também propõe agravamento de pena no caso do delito ter sido praticado contra pessoa com doença degenerativa em situação de vulnerabilidade física ou mental.
> Uma a cada 100 mulheres vai à Justiça contra violência doméstica no país
Atualmente, o Código Penal já prevê o aumento de pena de um terço até a metade para o feminicídio em três hipóteses: se a vítima estiver grávida ou nos três meses posteriores ao parto; se for menor de 14 anos de idade, maior de 60 anos ou tiver alguma deficiência; e se estiver na presença física de descendente ou de ascendente, como pais e avós.
ALTERAÇÃO
Os senadores decidiram retirar o artigo que previa que a pena seria aumentada se o crime fosse cometido em descumprimento de medida protetiva, como o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima e a fixação de limite mínimo de distância.
> Mulher vítima de violência: "Parece que vai me matar a qualquer hora"
Com a mudança, o texto terá que voltar para a Câmara dos Deputados.
A retirada dessa parte do texto foi um pedido do senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Apesar de ser a favor da aprovação do projeto, ele lembrou que, na semana passada, o Senado já havia aprovado texto que prevê pena de detenção de três meses a dois anos para quem desobedecer a decisão judicial. Com isso, a previsão de aumento da pena poderia fugir da razoabilidade.
> Ação expõe letras de músicas com referências a feminicídio e estupro

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