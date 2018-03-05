'Sempre levamos bucha no mesmo lugar', escreveu ex-presidente da BRF

Em 18 de junho de 2014 um e-mail enviado pela responsável pela Garantia da Qualidade da BRF S.A., Fabianne Baldo, uma das 11 pessoas presas na Operação Trapaça, terceira fase da Carne Fraca, deflagrada desta segunda-feira (05), para a supervisora de laboratório do grupo Adriana Marques Carvalho, com o assunto Laudo Rússia foi um dos elementos que levaram a Polícia Federal e o Ministério Público Federal a pedirem a prisão do ex-presidente da gigante do setor de carnes, dona da Sadia e Perdigão, Pedro de Andrade Faria.

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Na mensagem, a executiva do grupo solicita, segundo a PF, alteração para geração de laudos nas análises Sobrecoxa', seguido de uma série de número de lotes para supostas alterações.

As alterações seriam de rastreabilidade, conforme respondeu a ex-funcionária, no e-mail de 2014. Adriana responde que já foram feitas alterações em duas rastreabilidades e que iria modificar as demais, e também questiona sobre a quantidade de laudos laboratoriais que estão sendo adulterados (Está acontecendo MUITO esses pedidos de alteração de resultados) para esconder a contaminação de alimentos e para simular a rastreabilidade de produtos e o risco de serem pegos na mentira', destaca representação entregue à Justiça Federal, pelo delegado Maurício Moscardi.

Fabianne então responde, assumindo implicitamente que se trata de prática corriqueira na empresa, que tomarão mais cuidado. A demonstração de que se trata de algo corriqueiro é o fato de os pedidos de adulteração serem feitos de forma coloquial, sem qualquer necessidade de explicação para a alteração, por exemplo: Meninas, podemos alterar para gerar laudo nas análises abaixo?

O episódio resultou na demissão da funcionária e em uma ação trabalhista que pega pela Carne Fraca três anos depois, mostrou para a investigadores elementos de que o ex-presidente da BRF e seus subalternos sabia das irregularidades nos produtos e atuou para ocultar o problema.

É um absurdo! É impressionante como sempre levamos bucha dos mesmos lugares registra um e-mail de 3 de setembro de 2015, enviado por Faria para executivos do grupo, entre eles o ex-vice presidente Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior, também preso nesta segunda-feira (05). Hélio por favor avalie algo drástico por lá, completa Faria.

Trapaça. O suposto acobertamento das fraudes em exames laboratoriais reveladas na petição inicial da ação trabalhista de Adriana Marques Carvalho, ex-empregada da BRF S/A, descoberta pela análise de e-mails aos quais se chegou nas primeiras fases da Operação Carne Fraca, é um dos conjuntos de fatos ilícitos que levaram o juiz federal André Wasilewski Duszczak, da 1.ª Vara Federal de Ponta Grossa, a decretar a prisão de Faria, de Santos Junior e Fabianne e outros 8 pessoas do grupo.

As apurações da Carne Fraca mostraram que o ex-presidente da BRF, que comandou o grupo de 2015 até dezembro de 2017, quando tomou conhecimento do e-mail da advogada Rose Mírin Pelacani alertando sobre as graves acusações deduzidas em Juízo na ação trabalhista de Adriana Carvalho (fraudes em exames laboratoriais), recomenda a Hélio Santos Júnior que tome medidas drásticas para proteger a empresa de possível apuração desses fatos pelas autoridades.

Perceba-se que Pedro comenta com Hélio que sempre levamos bucha dos mesmos lugares, demonstrando lamento por histórico de problemas semelhantes na empresa, recomendando que a denúncia seja estancada de qualquer maneira (por favor avalie algo drástico por lá), anota o juiz.

Além disso, (Faria) jamais questiona o proceder ilícito de Fabianne Baldo ou toma qualquer atitude no sentido de informar os fiscais do Mapa sobre as alterações ocorridas nos laudos laboratoriais.

A ordem de prisão dos 11 alvos da Operação Trapaça registra ainda, com base nas apurações, que o ex-vice-presidente da BRF foi orientado por Faria a tomar medidas drásticas em relação ao contido na ação trabalhista do caso Adriana, do e-mail do laudo Russia determinando a André Luís Baldissera (diretor de Operações da BRF) que eliminasse todas as exposições'. Não falando em eliminar as alterações ou levar estas ao conhecimento das autoridades competentes, mas apenas em evitar que o caso fosse exposto.

Baldissera, preso nesta segunda, 5, já havia sido alvo da primeira fase da Carne Fraca, em março de 2017, quando unidades da JBS e de outros frigoríficos foram alvo e envolvia corrupção em fiscalizações do Mapa.

Documento Crédito: Justiça Federal

Segundo o juiz da 1.ª Vara de Ponta Grossa, vale dizer, todos esses investigados, informados de graves crimes de falsidade ideológica e contra a saúde pública que foram relatados na Petição Inicial da Reclamatória Trabalhista ajuizada por Adriana Marques Carvalho, em vez de avisar os órgãos de fiscalização e usar sua autoridade na empresa para mandar apurar os fatos e corrigir as irregularidades, não só permanecem inertes, como ainda ajustam suas vontades para ocultar os ilícitos.

Como apontou o MPF, percebe-se claramente que os investigados Pedro, Hélio, André, Luciano (Bauer Wienke) e Fabianne atuaram/atuam em unidade de desígnios, com vontade livre, consciente, deliberada e orquestrada de manter a política da empresa de praticar fraudes sistemáticas, com o intuito de burlar a fiscalização federal, agindo como verdadeira associação criminosa, na qual todos os citados comungaram, a fim de manter incólume o esquema criminoso.

Segundo o delegado Maurício Moscardi, há indícios na BRF de deliberada política de ocultar fraudulentamente a contaminação de sua produção, induzindo a fiscalização federal em erro. Prática indevida que, além de consistir em vários delitos de falsidade ideológica, pode até mesmo afetar a imagem comercial do Brasil no exterior, destacou o juiz, em seu resumo da investigação.