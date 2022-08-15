Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Semana começa quente, mas pode ter recorde de frio em São Paulo
Folha de São Paulo

Semana começa quente, mas pode ter recorde de frio em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como na anterior, esta semana começa com clima quente, ensolarado e seco no Sudeste do Brasil, mas pode acabar com frio recorde no ano após a c...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 16:28

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:28

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como na anterior, esta semana começa com clima quente, ensolarado e seco no Sudeste do Brasil, mas pode acabar com frio recorde no ano após a chegada na quarta-feira (17) de nova frente fria vinda do Sul, que agirá também sobre os estados do Centro-Oeste.
Após atingir a região Sul nesta segunda-feira (15), a frente fria avança pelo país nesta terça (16) e deve chover em algumas regiões de São Paulo --a capital paulista, porém, ainda será poupada. A temperatura mínima no estado deve ser de 16°C, por volta das 6h, e a máxima chega a 30ºC no meio da tarde.
Na cidade de São Paulo, a terça ainda será quente, seca e ensolarada, com mínima de 14ºC durante a madrugada e máxima de 29ºC por volta das 16h.
No entanto, com a chegada de novo ciclon e extratropical ao litoral do Sudeste, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu para esta terça, entre a meia-noite e as 11h da manhã de quarta (17), um alerta amarelo de risco de vendaval para as cidades paulistas litorâneas e parte do litoral do Rio de Janeiro. São esperados ventos de até 60 km/h, menos que os observados no meio da semana passada.
O risco de queda de árvores é baixo, mas existe. O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, deve-se evitar ficar debaixo de árvores. Para evitar descargas elétricas, recomenda-se não ficar ou estacionar veículos próximo a torres de transmissão.
A mudança no tempo deve provocar chuvas em São Paulo a partir do final da tarde de quarta e ganha força na quinta (18) com uma massa de ar frio associada ao ciclone extratropical. Também há previsão de chuva para as capitais de Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas com especial intensidade para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
As temperaturas de quinta em diante serão baixas, em especial no Sul do Brasil e em São Paulo. A capital paulista pode ter a tarde mais fria do inverno e até do ano. Segundo o Climatempo, na sexta, a temperatura máxima em São Paulo será de 15°C, com mínima de 9°C. No interior paulista, o sábado (20) amanhecerá com termômetros marcando menos de 5°C.
"A massa de ar frio vai trazer queda de temperatura ainda no Centro-Sul de Goiás, em Rondônia, Acre, Amazonas, Sudoeste do Pará, Espírito Santo e até em parte da Bahia", diz a Metsul.
Estados do Sul devem ter temperatura negativa Nesta segunda (15), a previsão é de chuva para estados da região Sul do país. Em alguns pontos pode chover mais forte e, de acordo com a Metsul Meteorologia, o risco de queda de granizo não pode ser descartado.
O Inmet emitiu neste domingo (14) um alerta laranja de risco de tempestade para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, válido até as 23h desta segunda. A previsão é de chuva de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h.
Há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, segundo o instituto.
Apesar das fortes chuvas, a previsão é que a temperatura se mantenha alta até quarta-feira (17), quando a frente fria deve baixar os termômetros ao fim do dia. Na maior parte das cidades do Sul, segundo a Metsul, a sensação térmica deve variar de 0ºC a 5ºC entre a noite de quinta e a manhã de sexta.
O sábado deve ser o mais frio do ano na região. Em Santa Catarina, no Planalto Sul, a temperatura pode chegar a -9°C. O Planalto de Palmas, no Paraná, pode chegar a -5°C. Cidades do Rio Grande do Sul podem chegar a -7°C. Apesar das baixas temperaturas, não é possível, ainda, dizer que nevará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Não vou botar você no paredão', afirma Samira para Juliano Floss
Imagem de destaque
Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26
Imagem de destaque
Chaiany come comida do VIP e toma punição gravíssima

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados