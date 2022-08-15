Semana começa quente, mas pode ter recorde de frio em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como na anterior, esta semana começa com clima quente, ensolarado e seco no Sudeste do Brasil, mas pode acabar com frio recorde no ano após a chegada na quarta-feira (17) de nova frente fria vinda do Sul, que agirá também sobre os estados do Centro-Oeste.

Após atingir a região Sul nesta segunda-feira (15), a frente fria avança pelo país nesta terça (16) e deve chover em algumas regiões de São Paulo --a capital paulista, porém, ainda será poupada. A temperatura mínima no estado deve ser de 16°C, por volta das 6h, e a máxima chega a 30ºC no meio da tarde.

Na cidade de São Paulo, a terça ainda será quente, seca e ensolarada, com mínima de 14ºC durante a madrugada e máxima de 29ºC por volta das 16h.

No entanto, com a chegada de novo ciclon e extratropical ao litoral do Sudeste, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu para esta terça, entre a meia-noite e as 11h da manhã de quarta (17), um alerta amarelo de risco de vendaval para as cidades paulistas litorâneas e parte do litoral do Rio de Janeiro. São esperados ventos de até 60 km/h, menos que os observados no meio da semana passada.

O risco de queda de árvores é baixo, mas existe. O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, deve-se evitar ficar debaixo de árvores. Para evitar descargas elétricas, recomenda-se não ficar ou estacionar veículos próximo a torres de transmissão.

A mudança no tempo deve provocar chuvas em São Paulo a partir do final da tarde de quarta e ganha força na quinta (18) com uma massa de ar frio associada ao ciclone extratropical. Também há previsão de chuva para as capitais de Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas com especial intensidade para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

As temperaturas de quinta em diante serão baixas, em especial no Sul do Brasil e em São Paulo. A capital paulista pode ter a tarde mais fria do inverno e até do ano. Segundo o Climatempo, na sexta, a temperatura máxima em São Paulo será de 15°C, com mínima de 9°C. No interior paulista, o sábado (20) amanhecerá com termômetros marcando menos de 5°C.

"A massa de ar frio vai trazer queda de temperatura ainda no Centro-Sul de Goiás, em Rondônia, Acre, Amazonas, Sudoeste do Pará, Espírito Santo e até em parte da Bahia", diz a Metsul.

Estados do Sul devem ter temperatura negativa Nesta segunda (15), a previsão é de chuva para estados da região Sul do país. Em alguns pontos pode chover mais forte e, de acordo com a Metsul Meteorologia, o risco de queda de granizo não pode ser descartado.

O Inmet emitiu neste domingo (14) um alerta laranja de risco de tempestade para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, válido até as 23h desta segunda. A previsão é de chuva de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h.

Há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, segundo o instituto.

Apesar das fortes chuvas, a previsão é que a temperatura se mantenha alta até quarta-feira (17), quando a frente fria deve baixar os termômetros ao fim do dia. Na maior parte das cidades do Sul, segundo a Metsul, a sensação térmica deve variar de 0ºC a 5ºC entre a noite de quinta e a manhã de sexta.