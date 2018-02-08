Sem votações em 2018, deputados já iniciam feriado de carnaval

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A obstrução da oposição, contra a reforma da Previdência, e o feriado de carnaval evitaram votações na Câmara nos dois dias de trabalho de 2018. Nada foi votado na sessão de terça-feira (06), que foi até 23h30, e nem nesta quarta-feira (07). O painel que registra as presenças foi aberto antes das 7h, possibilitando que os deputados marcassem presença e viajassem.

Na terça, estavam na pauta diversas Medidas Provisórias. Na manhã desta quarta, foram pautados decretos legislativos. À tarde, com plano esvaziado, a sessão foi aberta apenas para discursos.

Os parlamentares saíram de recesso em dezembro, antes do Natal, e só voltaram na última segunda-feira (05). Agora, a nova folga irá até o dia 19.