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Senado

Sem votações em 2018, deputados já iniciam feriado de carnaval

Obstrução da oposição impediu análise de MPs na primeira semana de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 21:03

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 21:03

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A obstrução da oposição, contra a reforma da Previdência, e o feriado de carnaval evitaram votações na Câmara nos dois dias de trabalho de 2018. Nada foi votado na sessão de terça-feira (06), que foi até 23h30, e nem nesta quarta-feira (07). O painel que registra as presenças foi aberto antes das 7h, possibilitando que os deputados marcassem presença e viajassem.
Na terça, estavam na pauta diversas Medidas Provisórias. Na manhã desta quarta, foram pautados decretos legislativos. À tarde, com plano esvaziado, a sessão foi aberta apenas para discursos.
Os parlamentares saíram de recesso em dezembro, antes do Natal, e só voltaram na última segunda-feira (05). Agora, a nova folga irá até o dia 19.
Na segunda-feira, a cerimônia de abertura do ano legislativo foi prestigiada apenas por uma pequena minoria de parlamentares. No ápice da sessão, quando era lida a mensagem do presidente Michel Temer aos congressistas, apenas 75 deputados, de um total de 513, haviam registrado presença na Casa. O Senado não computou a frequência dos senadores no evento, mas na primeira sessão do ano, logo após a abertura dos trabalhos, só 12 dos 81 senadores bateram o ponto no plenário.

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