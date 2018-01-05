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Cosmético

Sem registro, produto para escova marroquina é proibido pela Anvisa

Além de não ser autorizado, cosmético afirmava ser fabricado por outra empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 19:34

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 19:34

Escova Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vetou a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do cosmético Marroquina Sistema Bio Restore. O produto, utilizado para procedimento capilar chamado escova marroquina, não tinha registro na Agência.
De acordo com a agência reguladora, além de não ser registrado, o que já caracteriza a irregularidade, o cosmético ainda atribuía a fabricação e a distribuição do produto a duas empresas que não são responsáveis pelo cosmético.
Os responsáveis pelo Marroquina Sistema Bio Restore terão de retirar o estoque existente no mercado. A decisão foi publicada na Resolução RE 3276/2017, no Diário Oficial da União.
 

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