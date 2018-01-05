Sem registro, produto para escova marroquina é proibido pela Anvisa

Escova Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vetou a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do cosmético Marroquina Sistema Bio Restore. O produto, utilizado para procedimento capilar chamado escova marroquina, não tinha registro na Agência.

De acordo com a agência reguladora, além de não ser registrado, o que já caracteriza a irregularidade, o cosmético ainda atribuía a fabricação e a distribuição do produto a duas empresas que não são responsáveis pelo cosmético.

Os responsáveis pelo Marroquina Sistema Bio Restore terão de retirar o estoque existente no mercado. A decisão foi publicada na Resolução RE 3276/2017, no Diário Oficial da União.