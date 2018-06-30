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Sem PR, Bolsonaro avalia militar como vice

O partido presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP) negocia também com outras legendas

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 11:34
Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
Ainda sem resposta do PR para a formação de aliança nas eleições deste ano, o PSL avalia lançar o general da reserva do Exército Augusto Heleno Ribeiro (PRP) como vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro. A informação foi antecipada pela Coluna do Estadão. Uma chapa "puro-sangue" oriunda do setor militar é vista por aliados de Bolsonaro como uma forma para reduzir a tensão no grupo enquanto uma resposta do PR é aguardada. O partido presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP) negocia também com outras legendas. Um dos conselheiros mais próximos de Bolsonaro e ex-comandante da Amazônia e das tropas da ONU no Haiti, Augusto Heleno diz que seu nome é apenas uma "opção" para o atual momento da campanha. "Não estou pleiteando nem almejando."

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