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Folia oficial

Sem Michelle, Bolsonaro passará o carnaval no Guarujá com aliados e filhos

Mais uma vez, a mulher do presidente não embarcou junto e ficou em Brasília. Ela já havia ficado na capital federal no fim do ano, quando o marido foi passar o réveillon na Bahia

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 16:37
Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle Bolsonaro Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A "folia oficial" não terá a presença da primeira-dama. O presidente Jair Bolsonaro embarcou na tarde desta sexta-feira, 21, para passar o carnaval no Guarujá, no litoral de São Paulo. Mais uma vez, a mulher do presidente, Michelle Bolsonaro, não embarcou junto e ficou em Brasília. Ela já havia ficado na capital federal no fim do ano, quando o marido foi passar o réveillon na Bahia.
Apesar de não levar a mulher, Bolsonaro estará acompanhado da filha Laura, de 9 anos, do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), que também levará a mulher e as duas filhas.

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Também passarão o feriado com Bolsonaro na instalação militar do Forte dos Andradas, na praia do Manduba, o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), o Hélio Negão, e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Ambos são amigos de longa data do presidente.
Será a terceira vez que o presidente passará um feriado na base militar no litoral paulista desde que foi eleito. No ano passado, ele foi para esse mesmo local na Páscoa, em abril, e na Proclamação da República, em novembro.
Antes da viagem, Bolsonaro cumprimentou apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, mas não quis falar com jornalistas.

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