Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem Maia como candidato, DEM acelera negociação com outros partidos

Sem Maia como candidato, DEM acelera negociação com outros partidos

Com presidente da Câmara de saída da corrida presidencial, partido ainda decide estrategia para o pleito

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 10:41
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com a pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prestes a sair de cena, como o próprio admitiu na última quarta-feira, durante evento em Brasília, o DEM dá fôlego a três frentes de negociação com outros partidos para oferecer seu apoio nas eleições de outubro. Com uma bancada de 43 deputados e cobiçados 28 segundos de tempo de TV, pretende barganhar até o início das convenções de julho, quando terá de optar por um projeto a seguir.
A fragmentação das pré-candidaturas dos partidos do chamado campo de centro e o fraco desempenho de nomes tradicionais, como o do pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, são os principais combustíveis para o leilão promovido pelo DEM. O partido conta com uma ala numerosa e importante que deseja a composição com os tucanos, aliados históricos nas urnas, mas reluta em firmar posição.
Na última quarta-feira, Maia admitiu que, se tiver algum candidato de centro com boas chances de ir para o segundo turno, ele poderá desistir da pré-candidatura em julho.
 Se a gente tiver transparência no debate, eu não tenho problema nenhum de chegar no dia 30 de julho e entender que tem um caminho que tem mais viabilidade do que o meu. Se houvesse alguém nas pesquisas que tivesse clareza que ganharia no segundo turno, eu já teria desistido. Esse não seria o problema. Não vejo ninguém no nosso campo, neste momento, com capacidade de liderar  afirmou o deputado, que não perde de vista a chance de se reeleger deputado e, eventualmente, construir uma possível reeleição ao comando da Casa em 2019.
Alckmin tem a agenda econômica e fiscal mais afinada com as lideranças da legenda. Mas não há nenhum acordo fechado porque o tucano patina nas pesquisas  o ex-governador teve entre 6% e 7% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha  e teve sua candidatura questionada recentemente até mesmo dentro do PSDB. Na quarta-feira, em Santa Catarina, ele enviou mais um recado ao partido.
 O Democratas nós respeitamos. O Rodrigo Maia é um bom quadro da nova geração. Se pudermos estar juntos lá na frente, é tudo que queremos. A campanha vai começar mesmo depois do horário do rádio e da TV. Vamos ter os melhores palanques no Brasil  disse Alckmin, em Santa Catarina.
CONVERSAS COM CIRO, DIAS E JOSUÉ
Enquanto fica em cima do muro em relação ao projeto eleitoral tucano, o DEM abre negociações menos prováveis com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, e com o pré-candidato do Podemos, Álvaro Dias. Até o PR, do ainda não declarado candidato Josué Alencar, empresário e filho do ex-vice-presidente José Alencar, figura nas especulações do DEM.
As negociações ocorrem em Brasília, na residência oficial da Câmara, onde Maia tem recebido caciques de diferentes siglas para analisar cenários e definir qual pré-candidato oferece mais vantagens. Enquanto o partido não se decide, a pré-candidatura de Rodrigo Maia  desacreditada até mesmo por seus aliados mais próximos  vem sendo usada como biombo para as negociações de alianças nos bastidores. Enquanto tiver um pré-candidato, o DEM livra seus quadros de terem que falar publicamente em potenciais alianças, como diz o presidente da sigla, o prefeito de Salvador (BA), ACM Neto:
 Nós temos hoje um pré-candidato, que é o Rodrigo. No entanto, não temos deixado de conversar com ninguém. Não há neste momento que se falar ainda que as conversas caminham nesta ou naquela direção. Mas se todo mundo quer conversar com o DEM, por que eu não vou conversar com todo mundo?  diz Neto.
Maia tem feito acenos às diferentes alas do partido, favoráveis à união com os tucanos ou com o candidato do PDT. O irmão de Ciro, Cid Gomes, principal articulador político da campanha, estava em Brasília na última quarta-feira e marcou um jantar com Maia. Para a próxima semana, há tratativas para uma reunião do próprio Ciro com a cúpula do DEM e integrantes de outros partidos do chamado centrão  PRB, PP, PR e Solidariedade.
 Tem gente surtando (com a possibilidade de irmos de Ciro). Eu disse: Calma, gente!  ironizou Maia.
PAES É ENTUSIASTA DE CIRO
O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, agora principal parceiro de Maia no DEM fluminense, simpatiza com o projeto pedetista. Paes tem boas relações com Ciro há tempos e, por pouco, não entrou no PDT, na janela partidária deste ano. O ex-prefeito também lembra da lealdade de Ciro em 2016, quando anunciou publicamente seu apoio ao deputado Pedro Paulo na disputa pela prefeitura do Rio. ACM Neto também é mais um a despertar para a hipótese Ciro.
Uma eventual aliança com o DEM esbarra, no entanto, no próprio Ciro. No auge do mensalão, o pedetista chamou ACM Neto de tampinha e anão moral. Mendonça Filho, ex-ministro da Educação de Temer, defende fortemente a aliança com o PSDB e se mobiliza contra a aproximação com o PDT. Ele integra a ala do DEM que acha inconcebível apoiar um candidato de esquerda, que tenha feito tantas críticas a quadros do partido e que ainda padeça de um temperamento tão explosivo e imprevisível como Ciro.
Recentemente, um fato que irritou os dirigentes do DEM foi a declaração do próprio Ciro de que a sua prioridade era ter uma aliança com PCdoB e PSB, para garantir autoridade moral de sua candidatura, e só então discutir o apoio do DEM.
Enquanto é cortejado por Alckmin (PSDB) e por Ciro, o DEM demonstra interesse na possível viabilidade eleitoral da candidatura do empresário Josué Alencar, do PR, e do pré-candidato do Podemos, Álvaro Dias. O senador paranaense disse que na conversa que teve com Rodrigo Maia, há algumas semanas, ele defendeu a possibilidade de uma convergência em torno do nome de centro que estivesse melhor posicionado. Sobre a indefinição do DEM, ele disse:
 Não tem nenhuma definição. No nosso encontro a ideia era analisar o quadro e sinalizar na direção de um projeto único  disse Dias.
No caso do empresário Josué Gomes, presidente da Coteminas, o DEM avalia sua viabilidade com o eleitor. A pedido do partido de Maia, Valdemar Costa Neto, presidente do PR, encomendou uma pesquisa para avaliar o potencial eleitoral do empresário mineiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados