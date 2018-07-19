Sem Lula, Bolsonaro lidera disputa à Presidência seguido por Marina

Jair Bolsonaro e Marina Silva Crédito: Reprodução

Com o ex-presidente Lula (PT) há mais de 100 dias preso em Curitiba, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) se mantém na liderança das intenções de voto no Espírito Santo, na corrida pela Presidência da República. A pouco menos de três meses das eleições, não fica evidente qual nome pode herdar os votos do petista, que pode ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa.

É o que aponta a pesquisa do Instituto Futura, realizada a pedido da Rede Gazeta, onde Bolsonaro registra 22,9% das intenções de voto dos capixabas, se as eleições fossem hoje. Na segunda colocação vem a ex-senadora Marina Silva (Rede), com 18,1%, seguida pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7,4%.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), uma das opções do PT para substituir Lula, foi apresentado no lugar dele entre as opções para os entrevistados, e registrou 0,6%.

Ainda neste cenário estimulado  quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados , o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), registrou 5,1%, seguido pelo senador Alvaro Dias (Podemos), com 2%, e pelo ex-presidente Fernando Collor (PTC), com 1,6%. O ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) tem 1,3% e o empresário João Amoêdo registra 1,1% entre os eleitores do Espírito Santo.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais pré-candidatos registraram menos de 1% das intenções de voto, entre eles Rodrigo Maia (DEM), Manuela DÁvila (PCdoB), Levy Fidelix (PRTB), Josué Alencar (PR) e Guilherme Boulos (PSOL). Após a pesquisa já ter sido iniciada, na semana passada, o empresário Flávio Rocha (PRB) anunciou a desistência da candidatura.

Os votos brancos e nulos ainda seriam a maioria, com 27%. Outros 8,6% disseram estar indecisos.

CONJUNTURAS

Se em vez de Lula, o PT lançasse o nome do ex-ministro Jaques Wagner (PT), ele teria 0,1% da preferência dos capixabas.

Entre os mais bem-posicionados, Bolsonaro e Ciro se beneficiariam neste cenário. O deputado contabilizou 24,6% das intenções de voto neste caso. Marina Silva continua na segunda colocação, mas com 17,1%. Ciro vai para 7,9% e Alckmin permanece com 5,1%.

Nesta composição, votos brancos e nulos sobem para 25,3%, e os indecisos seriam 7,9%.

Se o ex-presidente Lula estivesse na disputa, ele lideraria as intenções de voto no Estado e Bolsonaro registraria seu menor índice, segundo a pesquisa.

O petista é o candidato preferido para 29,5% dos entrevistados. Bolsonaro fica em segundo, com 20%. A presença dele também prejudica Marina, que cai para 9% das citações, além de Ciro, que fica com 4,4%. Alckmin recebeu 3,1% das menções, seguido por Collor, com 1,5%, e Meirelles, com 1,3%.

ESPONTÂNEA

Quando não são apresentadas as opções ao entrevistado, o ex-presidente Lula também lidera as intenções de voto dos capixabas, com 18%, porém em uma distância menor do segundo colocado, Jair Bolsonaro, com 15,3%.

Já o percentual de citações a Marina e Ciro cai para 1,8% e 1,6%, respectivamente. Na pesquisa espontânea, João Amoêdo supera Geraldo Alckmin, sendo que ambos ficam abaixo de 1%.

Ao todo, 14 pré-candidatos não foram lembrados por nenhum eleitor. Aqueles que se disseram indecisos, ou que votam branco ou nulo somam 60,5%.

REJEIÇÃO

Lula é o nome com maior rejeição no Espírito Santo segundo a pesquisa Futura, com 35,3%, seguido de Bolsonaro, com 26,5%. Fernando Collor é o terceiro mais mencionado, com 24,4%, e Marina vem na quarta posição,com 13,6%. Alckmin é o quinto mais rejeitado, com 12,9%, seguindo por Ciro, com 9,9%.

METODOLOGIA

O Instituto Futura entrevistou, face a face, 800 pessoas  moradores e eleitores do Espírito Santo  entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número ES-09041/2018.

ANÁLISE

Quatro candidatos com condições

O resultado no Espírito Santo está muito semelhante ao resultado nacional. Ainda vamos ter que esperar a corrida eleitoral começar para valer, os candidatos estarem realmente definidos, para ter uma melhor projeção. Hoje, vemos quatro candidatos com condições de disputar a eleição: Bolsonaro, Marina, Ciro e Alckmin. Mas também não podemos desconsiderar a possibilidade de Lula apoiar alguém formalmente. Por enquanto, a grande maioria dos eleitores não tem conhecimento sobre os nomes de Fernando Haddad e Jaques Wagner, a vinculação com Lula não está feita na cabeça das pessoas. O início da campanha também pode mudar os resultados, pois há candidatos que podem ficar com quase 40% do tempo de TV, e o marketing podem fazê-los crescer.