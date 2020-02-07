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Em São Paulo

Sem Haddad, petistas veem risco de isolamento na disputa municipal

O PT ainda não abriu oficialmente as negociações com outras siglas para as eleições em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 11:33

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 11:33

Fernando Haddad, Lula e Gleisi Hoffmann Crédito: Facebook do PT/Divulgação
O risco de o PT ficar isolado na disputa pela Prefeitura de São Paulo é o novo argumento usado por petistas e aliados para tentar convencer o ex-prefeito Fernando Haddad a entrar na disputa municipal deste ano.
O PT ainda não abriu oficialmente as negociações com outras siglas para as eleições em São Paulo. Neste final de semana, a direção nacional do partido vai definir a política de alianças do PT para 2020.

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No entanto, em conversas preliminares, os possíveis aliados do PT dizem que só aceitam apoiar o partido se Haddad for o candidato em uma chapa com a também ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido).

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Haddad já disse e repetiu reiteradas vezes que não vai ser candidato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem respeitado a vontade do ex-prefeito. Lula tem dito que não adianta forçar Haddad a se candidatar se ele não tiver "tesão" para entrar na disputa.
O ex-presidente, no entanto, também tem dito que o cenário está "em aberto" na maior cidade do país. Segundo relatos, Lula avalia que as prévias petistas, que tem sete inscritos, podem não ser suficientes para sustentar uma candidatura.

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Na reunião do diretório estadual do PT, no sábado, houve gritos de "Haddad prefeito".
"Por ser uma grande liderança, o nome dele vai ser sempre lembrado até o fim. Não temos como impedir", disse o presidente municipal do PT de São Paulo, Laércio Ribeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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