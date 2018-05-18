Sem ajuda das autoridades, mãe cava para encontrar o corpo do filho

Haryson de Freitas estava desaparecido há uma semana Crédito: Reprodução

Cansada de esperar pela ajuda das autoridades, uma mãe decidiu cavar com as próprias mãos para encontrar o corpo do filho. O caso aconteceu na última quarta-feira, no bairro São Sebastião, na cidade de Volta Redonda. A diarista Alessandra de Freitas Portugal, de 40 anos, convivia há uma semana com a angústia do desaparecimento do filho, Haryson de Freitas, de 21, quando recebeu uma pista sobre a localização do cadáver do jovem. Ela conta que procurou a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, mas os agentes ignoraram a informação e só foram ao local no dia seguinte, depois que ela confirmou, por conta própria, a presença do corpo.

Ao escavar o terreno de uma fazenda próxima de onde mora, na manhã de quarta-feira, Alessandra constatou que o filho estava realmente enterrado no local. Com isso, voltou à delegacia para pedir ajuda para a remoção. De acordo com ela, os agentes só compareceram ao local à noite, para fazer a perícia. O corpo, no entanto, permaneceu lá. O rabecão chegou somente na manhã de quinta-feira para fazer o traslado para o Instituto Médico-Legal.

Em entrevista à TV Globo, antes de o corpo ser removido, a diarista fez um apelo às autoridades. "Pedi a Deus: 'Me mostra, me dá um sinal', então comecei a cavar bem onde meu filho estava. Foi um choque. Não consigo imaginar o que fizeram com o meu filho antes de enterrar ele ali. Eu não sei por que a polícia não quer vir. Está difícil demais. Por que não vêm tirar meu filho daqui? Só quero que eles venham para eu poder enterrar meu filho", disse ela.

De acordo com policiais da 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado, os policiais foram enviados ao local imediatamente após serem acionados, mas não puderam realizar a perícia porque estava chovendo no momento. Por isso, voltaram em outro horário e concluíram o trabalho.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que a Coordenação do Serviço de Recolhimento de Cadáveres da Defesa Civil só pode atender a qualquer ocorrência após a realização dos procedimentos de perícia e o acionamento por parte da delegacia de polícia, que emite uma guia de recolhimento de cadáver.