Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sem acordo, Câmara adia projeto que retomaria Conselho de Ética
Política

Sem acordo, Câmara adia projeto que retomaria Conselho de Ética

Além do conselho, o projeto também autorizaria a reabertura das comissões de CCJ (Constituição e Justiça), CFT (Finanças e Tributação) e da Fiscalização Financeira e Controle

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 16:05
Plenário da Câmara dos Deputados vazio durante a pandemia
Plenário da Câmara dos Deputados vazio durante a pandemia Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Por falta de acordo, os deputados decidiram nesta quarta-feira (9) adiar a votação do projeto de resolução que, se aprovado, retomaria o funcionamento do Conselho de Ética, em decisão que poderia acelerar a análise de ação sobre a cassação da deputada Flordelis (PSD-RJ).
A parlamentar é apontada pela Polícia Civil do Rio como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, 42.
Além do conselho, o projeto também autorizaria a reabertura das comissões de CCJ (Constituição e Justiça), CFT (Finanças e Tributação) e da Fiscalização Financeira e Controle.
Alguns fatores são apontados como entraves para a votação do projeto que reabre os colegiados. O primeiro deles é uma avaliação de que o texto dá poderes "extraordinários" aos presidentes das comissões.
Um dos dispositivos diz que os prazos para atos praticados nos colegiados durante o funcionamento das sessões remotas serão definidos pelos presidentes de cada um deles e contados em dias úteis, exceto no caso do Conselho de Ética, que manteria os processos regidos pela legislação. Líderes partidários estariam tentando chegar a um acordo sobre esse ponto.

Veja Também

Lava Jato: filho do presidente do STJ recebeu R$ 83 milhões para influenciar

Além disso, há um receio, por parte da oposição, em torno do dispositivo que permite ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), após ouvir os líderes partidários, autorizar o funcionamento de outras comissões permanentes ou temporárias.
Com isso, após uma eventual aprovação na CCJ, seria possível instalar a comissão especial para debater o mérito da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma administrativa. A oposição considera o texto controverso e tenta ganhar tempo para discutir o que avaliam ser uma "reforma polêmica".
O terceiro fator que pesa é o temor de alguns parlamentares com processos em análise no Conselho de Ética. Após a apreciação da representação contra Flordelis, os membros do colegiados voltariam a avaliar as demais ações abertas -que envolvem deputados bolsonaristas, entre eles Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.
Mais cedo, Flordelis descumpriu um acordo com o corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson (PTB-BA), e desistiu de ir até a Casa para assinar a notificação da denúncia.
Com isso, Bengtson foi entregar a notificação para a deputada no apartamento funcional que a parlamentar utiliza em Brasília.
A partir disso, Flordelis tem cinco dias úteis para apresentar a defesa escrita na Corregedoria, que teria um prazo máximo de 45 dias para enviar à Mesa Diretora o parecer sobre o caso.
Bengtson, no entanto, estima que o parecer deva estar pronto em até 15 dias. "Ela vai ter direito a ser ouvida na comissão de ética, no plenário, então é o amplo direito de defesa que a deputada terá", afirmou.

Veja Também

Ex-advogado dos Bolsonaros recebeu R$ 2,7 milhões sob suspeita da Fecomercio

O corregedor justificou o fato de a representação contra Flordelis ser apreciada antes de outros casos.
"Isso já é regimental, isso pode acontecer, principalmente um processo desse, que trouxe comoção nacional", afirmou. "É algo que todos estão acompanhando pela imprensa, todos estão atentos. Então a Casa precisa dar essa resposta rápida."
O conselho é responsável por dar andamento ou arquivar o processo de cassação. Se o pedido for aprovado, a decisão de encerrar o mandato da deputada caberá ao plenário -são necessários ao menos 257 votos favoráveis ao parecer do conselho de ética.
O pastor Anderson foi assassinado com mais de 30 tiros dentro da própria casa, em Niterói, região metropolitana do Rio. De acordo com investigações da Polícia Civil, o plano para matar o pastor começou em maio de 2018, com um envenenamento em doses por arsênico.
Segundo o promotor Sérgio Luiz Lopes Pereira, do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público, quando Flordelis convence um dos filhos sobre o plano de matar o pastor, em uma troca de mensagens, ela fala sobre o crime. "
'Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus'. E então resolve matar. Ou seja, nessa lógica torta, o assassinato escandalizaria menos", diz Pereira.
De acordo com o promotor, a associação criminosa entre os familiares começou com a tentativa de matar o pastor por envenenamento, depois por arma de fogo. Após o crime, houve a tentativa do grupo de fraudar as investigações, com uso de contrainformações.
Flordelis arquitetou todo plano da morte, financiou a compra da arma, convenceu pessoas a realizar o crime, avisou sobre a chegada da vítima ao local e ainda tentou ocultar provas, de acordo com a investigação.

Veja Também

Grupo ocupa sede do Incra para protestar contra ações do governo Bolsonaro

A deputada foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Para a polícia, a motivação do crime foi a insatisfação com a maneira que o pastor Anderson administrava a vida financeira da família.
Flordelis não foi presa por causa da imunidade parlamentar. Nesse caso, apenas os flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados