Sem 'problemas' nas urnas, Brasil já teria presidente, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL) fala a eleitores ao lado de Paulo Guedes após apuração do primeiro turno Crédito: Reprodução/Facebook

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, destacou que o Brasil já teria um presidente eleito neste domingo não fossem os "problemas" do sistema eletrônico. Durante a votação, a campanha do presidenciável denunciou supostas irregularidades no sistema eletrônico e questionou a legitimidade do pleito por este sistema. Com 98% das urnas apuradas, o deputado tem 46,33% dos votos válidos contra 28,85% de Fernando Haddad (PT), com quem disputará o segundo turno em 28 de outubro.

Para ser eleito no primeiro turno, ele precisava de ao menos 50% dos votos válidos. Em transmissão ao vivo no Facebook, após o encerramento da apuração, o deputado frisou que vai exigir soluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).