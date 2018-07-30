Seis vítimas da queda de avião no Campo de Marte têm quadro estável

Ocorrência foi registrada às 18h12 deste domingo; bombeiros foram deslocados para o local Crédito: Reprodução/YouTube

Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no aeroporto realizando a coleta de dados, uma das etapas da perícia. O local segue fechado para pouso de aeronaves até as 13 horas, podendo ser prorrogado. A pista de pousos e decolagens de helicópteros não chegou a ser interditada e segue funcionando.

Os seis feridos foram levados para hospitais na capital. Enzo Denardi e Geraldo Denardi estão internados no Hospital Santa Isabel, na região central, e, segundo a assessoria do hospital, estão "aos cuidados do grupo de trauma, estáveis e sem previsão de alta hospitalar".

Benê Santos de Souza permanece internado no Hospital das Clínicas e seu estado de saúde é estável. Nereu Danardi foi levado para o Conjunto Hospitalar do Mandaqui, unidade do governo do Estado e, na manhã desta segunda-feira, 30, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Agnaldo Nunes da Silva está internado no Hospital São Camilo. Seu quadro é estável e não há previsão de alta.