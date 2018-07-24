Seis partidos assinam manifesto para Hartung ser candidato

O governador Paulo Hartung afirmou à imprensa que não disputaria a reeleição Crédito: Vitor Jubini

O grupo de partidos que compõem o blocão, formado por aliados de Paulo Hartung (MDB), elaborou um manifesto, já assinado por seis legendas, para pedir que o governador reconsidere a possibilidade de apresentar seu nome à disputa ao governo. Por enquanto, PSD, MDB, PRB, PMN, PEN e PTB estão entre os signatários.

A decisão foi tomada no final da noite desta segunda-feira (23). Na manhã desta terça-feira (24), o governador recebeu algumas das principais lideranças, e segundo o ex-secretário José Carlos da Fonseca Júnior (PSD), designado como porta-voz do grupo, isso não estava no radar dele, "mas um líder, quando procurado, leva em consideração os argumentos de seus liderados".

De acordo com ele, o grupo chegou muito próximo de uma boa composição de chapa com César Colnago (PSDB) e com Rose de Freitas (Podemos) na cabeça de chapa. No entanto, devido à engenharia desafiadora das coligações , a aliança estava sujeita a obstáculos e instabilidades que os preocupavam.

"Se somos um Estado exemplo de gestão, também é por conta do trabalho dos partidos da base, graças ao suporte político dos partidos dessa frente. Ele acompanhou o nosso esforço e se sensibilizou", conta o vice-presidente do PSD.