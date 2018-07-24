Seis partidos assinam manifesto para Hartung ser candidato

O grupo de partidos que compõem o blocão, formado por aliados de Paulo Hartung (MDB), elaborou um manifesto, já assinado por seis legendas, para pedir que o governador reconsidere a possibilidade de apresentar seu nome à disputa ao governo. Por enquanto, PSD, MDB, PRB, PMN, PEN e PTB estão entre os signatários.
A decisão foi tomada no final da noite desta segunda-feira (23). Na manhã desta terça-feira (24), o governador recebeu algumas das principais lideranças, e segundo o ex-secretário José Carlos da Fonseca Júnior (PSD), designado como porta-voz do grupo, isso não estava no radar dele, "mas um líder, quando procurado, leva em consideração os argumentos de seus liderados".
De acordo com ele, o grupo chegou muito próximo de uma boa composição de chapa com César Colnago (PSDB) e com Rose de Freitas (Podemos) na cabeça de chapa. No entanto, devido à engenharia desafiadora das coligações, a aliança estava sujeita a obstáculos e instabilidades que os preocupavam.
"Se somos um Estado exemplo de gestão, também é por conta do trabalho dos partidos da base, graças ao suporte político dos partidos dessa frente. Ele acompanhou o nosso esforço e se sensibilizou", conta o vice-presidente do PSD.
Mesmo após o senador Ricardo Ferraço (PSDB) ter anunciado que apoiaria a candidatura de Renato Casagrande nesta terça-feira, o blocão ainda tem a expectativa de poder contar com os tucanos na aliança.
"Com todo respeito, tenho certeza que o PSDB vai cuidar disso internamente, e nós, no âmbito da coligação, vamos avançando internamente. Tudo leva a crer, e a nossa expectativa é que estejamos todos juntos em torno do governador Paulo Hartung", disse Fonseca Júnior.