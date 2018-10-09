Segurança é o foco dos novatos eleitos para a Assembleia Legislativa do ES

Para os deputados estaduais que entrarão como novatos na Assembleia Legislativa em 2019 a segurança pública foi o maior recado do eleitor para a classe política. Tanto é que dos 15 novos parlamentares eleitos, quatro já atuaram nas forças policiais - os delegados de Polícia Civil Lorenzo Pazolini (PRP) e Danilo Bahiense (PSL), o coronel da Polícia Militar Alexandre Quintino (PSL) e o capitão reformado da PM Lucínio Assumção (PSL).

Eles irão compor uma "bancada de policiais", eleitos justamente pela ligação com o tema e que agora querem ter maior uma participação efetiva na gestão da segurança no Estado.

Entre as propostas levantadas pelos novos integrantes da Casa estão a anistia aos policiais militares envolvidos na greve de fevereiro de 2017, valorização de policiais e bombeiros, mudanças no atendimento das vítimas e reestruturação dos planos de carreira.

Essa preocupação não é à toa. A segurança foi eleita o maior problema a ser enfrentado no Espírito Santo em pesquisa feita pelo Instituto Futura em agosto. "O nível de criminalidade no país é alto e as pessoas de fato estão se sentindo inseguras. Assustadas, elas ficam suscetíveis à escolhas de quem promete maior atenção ao tema, as vezes até com discurso fácil e populista", analisa o cientista político Paulo Edgar Resende.

RECADO DAS URNAS

"Novato" com o maior número de votos, foram mais de 43 mil, o delegado Lorenzo Pazolini diz que o nível de indignação dos brasileiros com a "impunidade de quem comete crimes" acabou abrindo mais espaço para especialistas em segurança assumirem mais vagas no Legislativo.

"Isso não é só no Estado, mas é a nível nacional. Tanto que o presidenciável que liderou o primeiro turno também tem esse discurso. Ninguém aguenta mais esse entra e sai das cadeias, as pessoas querem combater a impunidade. De minha parte, como deputado estadual, quero lutar pelas vítimas de crimes, que sempre ficam mais desprotegidas no meio dessa insegurança. Humanizar o atendimento a elas, principalmente aquelas que passam por situação de abuso. Precisamos dar mais qualidade ao atendimento", afirmou.

Dois dos militares que estavam envolvidos com a paralisação da PM em 2017 também conseguiram se eleger. Capitão Assumção e coronel Quintino pretendem pautar novamente a anistia aos policiais que participaram do movimento. Um indicativo para que o Executivo elabore um projeto de lei para os grevistas foi aprovado pela atual legislatura da Assembleia, mas uma proposta com esse teor parece distante do atual governador Paulo Hartung (MDB), que tem adotado discurso oposto.

"Vamos propor a anistia aos policiais, sim. A segurança pública está falida, a dignidade dos policiais está perdida e queremos recuperar isso durante o nosso mandato. Não seremos corporativistas, vamos tratar também com os outros setores, com os professores e com os profissionais da saúde também. Vamos aproveitar esse período antes de assumir para ter muita conversa e negociação com cada setor", explica Quintino.

A discussão do plano de carreira dos militares e a abertura de novas vagas na Polícia Civil e Militar também deve ser uma pauta comum entre os novos deputados.

"Meu projeto é estruturar a Polícia Civil que está com um quadro defasado, com um número de peritos, por exemplo, muito menor ao que tinha há dez anos, quando a população era menor do que é hoje. A segurança é a principal demanda que eu ouço na rua hoje", aponta.

"Vou lutar pela atenção do Estado na região do Caparaó e o extremo Sul, que tem ficado esquecido nos últimos anos. É uma região que carece de investimentos para se desenvolver economicamente, explorar seu potencial turístico e ter Educação e Saúde de qualidade. Também é preciso mais segurança no campo, que tem enfrentado um crescimento da violência", observa.

O vereador da Serra Alexandre Xambinho (Rede) também indica que vai atuar na pauta da Segurança no Plenário. "Quero atuar pela Serra, o meu município, que sofre muito com a violência urbana. A população clama por segurança. Sou um dos mais jovens entre os eleitos, acho que é um pedido de renovação que o eleitor fez e é isso que eu busco representar", acrescenta.

Na avaliação do professor do mestrado em Segurança Pública da UVV Pablo Lira, o fato dos eleitos serem profissionais da segurança é relevante pelo conhecimento de causa, mas isso não basta. "É preciso ampliar a visão, ver também as políticas sociais que podem reduzir a criminalidade a médio e longo prazo, tendo uma visão mais social da segurança, que é um problema que vai além de efetivo policial. A maior contribuição seria na proximidade com o Executivo para se garantir efetividade e eficácia nas políticas de segurança e prevenção."

BANCADA DA SAÚDE TAMBÉM É REFORÇADA

Alexandre Xambinho, Lorenzo Pazolini, Emílio Mameri, Fabrício Gandini e Danilo Bahiense vão assumir o primeiro mandato como deputado estadual Crédito: Fernando Madeira

A saúde pública também foi outra pauta que ajudou a ganhar eleitores em 2018. O discurso está presente em diversos eleitos e levou para a Casa quatro profissionais da área, os médicos Hércules Silveira (MDB), Hudson Leal (PRB) e Emílio Mameri (PSDB), além do diretor de hospital Renzo Vasconcelos (PP).

"Não consigo entender como o setor privado anda em uma velocidade e o setor público é tão mais lento. É inadmissível o público esperar oito meses para realizar exames, as pessoas terem que aguardar tanto para fazer uma consulta ou ter algum medicamento. Meu foco vai ser trabalhar para buscar projetos para dar mais agilidade à saúde pública", conta Renzo Vasconcelos.

Também está na mira da bancada da saúde dar maior visibilidade para a gestão da Saúde no interior.

"É preciso reformular o Sistema Estadual de Saúde, reativar os pequenos hospitais, redimensionar os hospitais públicos e reequilibrar o atendimento no interior, para que possa ter a mesma força da região metropolitana. Também quero lutar pela redução do gasto público dentro da própria Assembleia para reverter esses recursos para a população", afirma Emílio Mameri.

REDUZIR GASTOS NA ASSEMBLEIA

Outro tema também bastante comentado entre os novos deputados é a diminuição dos gastos dentro da própria Assembleia. Com críticas aos gastos com verbas de gabinete, contratação de assessores, publicidade e até ao posto médico exclusivo para servidores, parte dos novos parlamentares se comprometeram a rever as despesas.

"É preciso discutir o tamanho que a Assembleia tem no orçamento do Estado. Precisamos estudar a estrutura que ela tem hoje para diminuir alguns custos e devolver esses valores para a sociedade, para que possam ser gastos com Saúde e Educação, por exemplo", analisa Fabrício Gandini (PPS), que fará seu primeiro mandato como deputado.

Para o ex-prefeito de Guarapari Carlos Von (Avante) cortar gasto é algo que deve ser decidido em acordo com todos deputados e não ser uma decisão de um único parlamentar.

"Não adianta eu dizer que não vou usar o carro que a Assembleia disponibiliza, se a Casa, quando for alugar os veículos, precisa fazer um edital para um carro para cada um dos 30 deputados. É preciso chegar a um acordo em conjunto, abrindo mão da gasolina, do posto de saúde e de outros privilégios. É preciso convencer todos parlamentares", diz.