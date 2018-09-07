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Atentado

Segundo suspeito pelo ataque contra Bolsonaro é preso em Minas Gerais

O suspeito, que não teve a identidade revelada, deve ser ouvido pela Polícia Federal em Juiz de Fora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 23:20

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 23:20

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) dá entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo
Um segundo homem, suspeito de participação no atentado contra o candidato do PSL à Presidência da República nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, foi detido pelas forças policiais na cidade de Juiz de Fora (Minas Gerais). As informações são do Superintendente da Polícia Judiciária, Carlos Capistrano.
> Recuperação de Bolsonaro após facada pode levar semanas
O suspeito, que não teve a identidade revelada, estaria neste momento sendo ouvido na Polícia Federal em Juiz de Fora. "Há informação de um segundo suspeito no caso. As investigações estão em andamento mas já temos a identificação de um provável segundo suspeito na cena do crime", disse o superintendente.

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