Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Segunda Turma do STF rejeita denúncia contra deputado do PSD
Investigação

Segunda Turma do STF rejeita denúncia contra deputado do PSD

Thiago Peixoto foi acusado de falsificação de documentos para fins eleitorais

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 23:18
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta terça-feira uma denúncia contra o deputado Thiago Peixoto (PSD-GO) Crédito: Divulgação / STF
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta terça-feira uma denúncia contra o deputado Thiago Peixoto (PSD-GO) por falsificação de documentos para fins eleitorais. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o parlamentar apresentou documento falso em sua prestação de contas de campanha de 2014 para atestar uma doação de R$ 30 mil em horas de voo. A investigação foi arquivada porque, para a maioria dos ministros, não há indício de que o deputado cometeu crime.
A decisão foi a última de um dia intenso na Segunda Turma, que concedeu habeas corpus para o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PP João Claudio Genu; manteve a liberdade de Milton Lyra, apontado como lobista do MDB; arquivou uma ação penal contra o deputado estadual Fernando Capez (PSDB) e anulou as provas obtidas na busca e apreensão feita no apartamento onde mora a senadora Gleisi Hoffman (PT-PR) e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo.
A prova que havia contra Peixoto no processo é a declaração à Justiça Eleitoral de que o valor foi recebido de um eleitor do município de São Carlos (SP), em quantia superior ao permitido por lei. Em depoimento, o eleitor negou que tivesse feito qualquer doação ao deputado. Ele também não reconheceu como dele a assinatura do recibo. Ainda segundo o eleitor, o avião era mesmo dele, mas foi vendido em 2014.
Na denúncia, a PGR destacou que o exame grafotécnico revelou que a assinatura do recibo não era mesmo do eleitor. Para os investigadores, o documento foi falsificado para dissimular a origem de doações não identificadas na campanha.
O ministro Edson Fachin, relator do processo, foi o único a votar pelo recebimento da denúncia. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli afirmaram que não era o caso de falsificação. Para eles, foi apenas um equívoco do parlamentar na hora de fazer a prestação de contas. Como o avião tinha sido vendido, mas ainda não estava em nome do novo dono, o recibo foi emitido em nome do dono anterior.
Lewandowski acrescentou que, diante das grandes quantias gastas em campanhas para a Câmara dos Deputados, os R$ 30 mil declarados de forma equivocada seria um valor irrisório.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados