Segunda Turma do STF rejeita denúncia contra deputado do PSD

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta terça-feira uma denúncia contra o deputado Thiago Peixoto (PSD-GO) Crédito: Divulgação / STF

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta terça-feira uma denúncia contra o deputado Thiago Peixoto (PSD-GO) por falsificação de documentos para fins eleitorais. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o parlamentar apresentou documento falso em sua prestação de contas de campanha de 2014 para atestar uma doação de R$ 30 mil em horas de voo. A investigação foi arquivada porque, para a maioria dos ministros, não há indício de que o deputado cometeu crime.

A decisão foi a última de um dia intenso na Segunda Turma, que concedeu habeas corpus para o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PP João Claudio Genu; manteve a liberdade de Milton Lyra, apontado como lobista do MDB; arquivou uma ação penal contra o deputado estadual Fernando Capez (PSDB) e anulou as provas obtidas na busca e apreensão feita no apartamento onde mora a senadora Gleisi Hoffman (PT-PR) e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo.

A prova que havia contra Peixoto no processo é a declaração à Justiça Eleitoral de que o valor foi recebido de um eleitor do município de São Carlos (SP), em quantia superior ao permitido por lei. Em depoimento, o eleitor negou que tivesse feito qualquer doação ao deputado. Ele também não reconheceu como dele a assinatura do recibo. Ainda segundo o eleitor, o avião era mesmo dele, mas foi vendido em 2014.

Na denúncia, a PGR destacou que o exame grafotécnico revelou que a assinatura do recibo não era mesmo do eleitor. Para os investigadores, o documento foi falsificado para dissimular a origem de doações não identificadas na campanha.

O ministro Edson Fachin, relator do processo, foi o único a votar pelo recebimento da denúncia. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli afirmaram que não era o caso de falsificação. Para eles, foi apenas um equívoco do parlamentar na hora de fazer a prestação de contas. Como o avião tinha sido vendido, mas ainda não estava em nome do novo dono, o recibo foi emitido em nome do dono anterior.

Lewandowski acrescentou que, diante das grandes quantias gastas em campanhas para a Câmara dos Deputados, os R$ 30 mil declarados de forma equivocada seria um valor irrisório.