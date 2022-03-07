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Violência

Secretário de Segurança de cidade do PR morre baleado em assalto em São Paulo

Ricardo Tadeu Kusch, 44 anos, estava em São Paulo para renovar o visto de entrada nos Estados Unidos quando foi rendido por dois criminosos  na Marginal Pinheiros

Publicado em 

07 mar 2022 às 06:17

Publicado em 07 de Março de 2022 às 06:17

Ricardo Tadeu Kusch, estava indo para São Paulo renovar seu visto, quando sofreu uma tentativa de assalto
Ricardo Tadeu Kusch, estava indo para São Paulo renovar seu visto, quando sofreu uma tentativa de assalto Crédito: Reprodução/Facebook
O secretário de Segurança Pública da cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, Ricardo Tadeu Kusch, 44 anos, foi morto em um assalto em São Paulo neste domingo (6).
Segundo a nota de pesar divulgada pela prefeitura de São José dos Pinhais, Kusch estava em São Paulo para renovar o visto de entrada nos Estados Unidos. Ele, que estava em uma moto, sofreu tentativa de assalto na Marginal Pinheiros e levou dois tiros após ser cercado por dois criminosos. Na fuga, os bandidos levaram a arma do secretário.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de São José dos Pinhais vem por meio desta nota de pesar informar que neste domingo (6), o secretário municipal de Segurança e Guarda Municipal de carreira, Ricardo Tadeu Kusch, estava indo para São Paulo renovar seu visto, quando sofreu uma tentativa de assalto.
Na ação, infelizmente o secretário Ricardo Kusch foi alvejado com disparos de arma de fogo e encaminhado imediatamente ao Hospital. Todas as ações possíveis foram tomadas, mas com muita tristeza comunicamos que o mesmo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.
Ricardo Kusch era Guarda Municipal de carreira e vinha desempenhando um excelente papel frente à Secretaria de Segurança de São José dos Pinhais.
Nossos sentimentos aos amigos, familiares e a todos que acompanhavam seu trabalho. São José dos Pinhais está de luto.

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