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Com falta de ar

Secretário de Educação de SP está na UTI com coronavírus

O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, foi transferido nesta terça-feira (9) para a UTI do Hospital 9 de Julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 18:11

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:11

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O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, foi transferido para a UTI Crédito: pixabay/PIRO4D
O secretário de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, foi transferido nesta terça-feira (9) para a UTI do Hospital 9 de Julho. Ele foi internado logo após receber o diagnóstico de que tinha sido infectado pelo novo coronavírus, na terça (2).
Segundo o boletim médico do hospital, Soares apresentou "episódios de falta de ar e redução de saturação de oxigênio no sangue", por isso foi transferido para um leito de UTI.
"Permanece em ventilação espontânea, ou seja, sem uso de respirador. Não há data prevista para alta hospitalar", diz nota do hospital.
O secretário, que foi ministro da Educação no governo Michel Temer, tem 41 anos e está consciente.
Soares é o primeiro secretário da gestão João Doria (PSDB) a ser diagnosticado com Covid-19. Quando recebeu o exame positivo, o secretário informou que todos os integrantes de sua equipe seriam testados e acompanhados.
Em março, David Uip, que coordenava o Centro de Contingenciamento do Coronavírus no estado, também contraiu o vírus. Após se curar, eles deixou a coordenação por problemas de saúde.

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