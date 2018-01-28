Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Secretário compara chacina a atentados terroristas nos EUA
Massacre no Ceará

Secretário compara chacina a atentados terroristas nos EUA

Festa acontecia em casa noturna no bairro Cajazeiras e estaria sendo promovida por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 22:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 22:24

Criminosos invadiram uma festa de forró em casa noturna no bairro de Cajazeira, em Fortaleza Crédito: Reprodução / Facebook
O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, afirmou que a chacina na festa de forró, na periferia de Fortaleza, foi um evento isolado. "No mundo todo, tem situações em que se matam 50 pessoas, 60 pessoas em boates. É uma situação criminosa que foi organizada, que foi planejada e que veio a ser executada", disse em coletiva de imprensa neste sábado. O massacre deixou 14 pessoas mortas e seis feridos.
Costa negou estar havendo perda de controle do Estado com relação às facções criminosas no Ceará e comparou o episódio a situações como as que ocorrem em outros países, como os Estados Unidos.
"Não é que haja perda de controle. São ações que acontecem inclusive em outros países, como os Estados Unidos. São situações que pessoas entram em um local, tem tiroteio e se mata dezenas de pessoas. É difícil evitar e a população sabe. Mas também tem situações que a inteligência se antecipa e evita e, como evita, não vira notícia. Mas, infelizmente, veio esse fato hoje, que não se conseguiu evitar", declarou o secretário.
A festa acontecia na casa noturna Forró do Gago, localizada na Rua Madre Tereza de Calcutá, 172, bairro Cajazeiras. Segundo fontes não oficiais, estava sendo promovida por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), umas das que comandam os presídios e que dominam o tráfico de drogas no Ceará.
O secretário informou que foram 14 mortos e seis feridos. Dos 14 mortos, sete foram identificados; sendo três homens, duas mulheres e dois menores.
Com relação aos autores e a motivação da chacina, ele disse que não pode antecipar nada ainda. "A gente está trabalhando. Vamos dar a resposta que a sociedade merece", afirmou ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados