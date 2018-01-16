Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Secretaria confirma mais duas mortes por febre amarela no Rio
Saúde

Secretaria confirma mais duas mortes por febre amarela no Rio

Os dois novos casos são em Valença. O número de mortos subiu para três
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 02:28

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 02:28

Vacinação contra febre amarela Crédito: Prefeitura de Linhares
Subiu para três o número de mortos por febre amarela este ano no Estado do Rio. De acordo com a secretaria estadual de Saúde, foram confirmadas duas mortes pela doença em Valença, no Sul Fluminense,onde também há uma pessoa internada. A prefeitura da cidade informou que elas moravam em áreas rurais e tinham entre 55 e 65 anos. Na sexta-feira foi confirmada a primeira morte do ano, em Teresópolis, na Região Serrana.
Também há um caso de febre amarela confirmado em Valença, em que o paciente está internado em Resende. Outros cinco internados no Hospital Escola de Valença estão sob suspeita de febre amarela, sendo três pessoas no CTI e duas na enfermaria. Ainda de acordo com a prefeitura de Valença, foi coletado material para sorologia, e o resultado dos exames deve sair nos próximos dias.
VACINAÇÃO FRACIONADA
A aplicação das vacinas contra febre amarela fracionadas começará no dia 19 de fevereiro e vai até 9 março deste ano. A medida será adotada pelo Ministério da Saúde em três estados: Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Com a divisão, uma dose que antes era aplicada em uma só pessoa será destinada para quatro.
Geralmente, o Brasil segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de uma dose da vacina, que faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Quem toma a vacina da febre amarela no Brasil está imunizado pelo resto da vida. No país, as crianças devem receber a vacina aos 9 meses e aos 4 anos de idade. Para quem não tomou as doses na infância, a orientação é de uma dose da vacina.
Segundo o ministério, a dose fracionada não será destinada a todos. Crianças de 9 meses a até 2 anos, pessoas com condições clínicas específicas (como pacientes com HIV/Aids), gestantes e viajantes internacionais vão continuar tomando a dose padrão. A dose fracionada também não vale para quem for viajar a países que exijam o certificado internacional de vacinação contra a a febre amarela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados