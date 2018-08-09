Se for eleito, Alckmin quer acertar agenda de votações com Temer

Se eleito presidente da República, Geraldo Alckmin pretende recorrer a Michel Temer para acertar uma agenda mínima de votações imediatas. A intenção é antecipar um conjunto de reformas (política, previdenciária, tributária e administrativa). Se Temer concordar, uma boa parte dessas medidas poderia ser discutida e votada na Câmara e no Senado ainda neste ano, durante o período de transição de governo, entre novembro e dezembro. É uma alternativa já usada em 2002, depois de eleito, Lula fez pedido similar ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, que atendeu ao sucessor.
Alckmin precisa, primeiro, se eleger. Mas acha necessário preparar o terreno da transição desde já. Ele acredita ser fundamental que o próximo presidente da República aproveite a transição de governo e o primeiro semestre depois da posse para realizar as votações necessárias no Congresso, beneficiando-se da força e credibilidade recém conquistadas nas urnas.
Aliados de Alckmin sugerem fechar um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para a votação dos projetos prioritários nos últimos meses do ano e defendem até a convocação do Congresso em janeiro. A intenção é fazer um amplo levantamento dos projetos de interesse que já tramitam no Congresso e utilizá-los, na tentativa de encurtar prazos. A reforma da Previdência, por exemplo, está pronta para votação na comissão especial da Câmara. Os principais pontos da proposta - a idade mínima para a aposentadoria e a unificação dos sistemas público e privado - já seriam um avanço, na visão desses aliados.
Outra alternativa para ganhar tempo em estudo pelo grupo do tucano é o uso de leis delegadas: o presidente recebe do Congresso uma autorização para legislar sobre tema específico, e a aprovação pelo Parlamento se dá em um só turno. Não são permitidas emendas ao texto. Poderiam ser aplicadas na reorganização do Estado - corte de ministérios ou órgãos, por exemplo. O presidente da República pode legislar também por meio de medidas provisórias, mas elas dependem da aprovação do Congresso, nas duas Casas, e podem ser modificadas. A lei delegada está prevista na Constituição (artigo 68), mas só foi empregada no país por dois presidentes, João Goulart, em 1962, e Fernando Collor, em 1992.
Antes mesmo da eleição de 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso chamou os candidatos a sua sucessão para discutir a renovação de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que previa, entre outras medidas, a liberação de US$ 30 bilhões ao país. Lula, que liderava as pesquisas, concordou com a renovação. Depois da eleição, a equipe do governo petista participou das discussões com o Fundo e teve informações sobre todas as demais áreas da administração. Também houve colaboração no Congresso, com a aprovação da lei que instituiu o foro privilegiado para ex-autoridades. A norma, porém, foi considerada inconstitucional pelo Supremo três anos depois - o que levou Lula a ser julgado na primeira instância judicial na Lava-Jato.