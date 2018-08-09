Se for eleito, Alckmin quer acertar agenda de votações com Temer

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagram @geraldoalckmin_

Se eleito presidente da República, Geraldo Alckmin pretende recorrer a Michel Temer para acertar uma agenda mínima de votações imediatas. A intenção é antecipar um conjunto de reformas (política, previdenciária, tributária e administrativa). Se Temer concordar, uma boa parte dessas medidas poderia ser discutida e votada na Câmara e no Senado ainda neste ano, durante o período de transição de governo, entre novembro e dezembro. É uma alternativa já usada  em 2002, depois de eleito, Lula fez pedido similar ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, que atendeu ao sucessor.

Alckmin precisa, primeiro, se eleger. Mas acha necessário preparar o terreno da transição desde já. Ele acredita ser fundamental que o próximo presidente da República aproveite a transição de governo e o primeiro semestre depois da posse para realizar as votações necessárias no Congresso, beneficiando-se da força e credibilidade recém conquistadas nas urnas.

Aliados de Alckmin sugerem fechar um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para a votação dos projetos prioritários nos últimos meses do ano e defendem até a convocação do Congresso em janeiro. A intenção é fazer um amplo levantamento dos projetos de interesse que já tramitam no Congresso e utilizá-los, na tentativa de encurtar prazos. A reforma da Previdência, por exemplo, está pronta para votação na comissão especial da Câmara. Os principais pontos da proposta - a idade mínima para a aposentadoria e a unificação dos sistemas público e privado - já seriam um avanço, na visão desses aliados.

Outra alternativa para ganhar tempo em estudo pelo grupo do tucano é o uso de leis delegadas: o presidente recebe do Congresso uma autorização para legislar sobre tema específico, e a aprovação pelo Parlamento se dá em um só turno. Não são permitidas emendas ao texto. Poderiam ser aplicadas na reorganização do Estado - corte de ministérios ou órgãos, por exemplo. O presidente da República pode legislar também por meio de medidas provisórias, mas elas dependem da aprovação do Congresso, nas duas Casas, e podem ser modificadas. A lei delegada está prevista na Constituição (artigo 68), mas só foi empregada no país por dois presidentes, João Goulart, em 1962, e Fernando Collor, em 1992.