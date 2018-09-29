Se eleito, Aridelmo diz que vai escolher secretários por concurso

O candidato ao governo do Estado pelo PTB Aridelmo Teixeira afirmou neste sábado, durante visita à feira livre de Laranjeiras, na Serra, que caso seja eleito, pretende escolher seus secretários por meio de concurso.

"Vamos criar imediatamente um processo seletivo para os cargos de secretários, subsecretários e gerentes da área, tentando aproveitar ao máximo os profissionais concursados", afirmou o candidato.

"Vou tirar os 'profissionais políticos' que estão lá de uma forma simples. Caso queiram algum cargo público, terão que entrar em um processo seletivo como uma pessoa qualquer, passando apenas pelo crivo de habilidade e competência", afirmou. Para ele, os "profissionais políticos" são aqueles que "não trabalham para o povo, e sim para a próxima gestão deles".

Aridelmo Teixeira pediu votos em feira livre de Laranjeiras, na Serra Crédito: Júlia Afonso

A maratona em busca de votos começou cedo. Junto com alguns apoiadores, ele conversou com os feirantes de Laranjeiras e caminhou pelo local, distribuindo panfletos. O candidato ao Senado Rogério Bernardo, do PMB, acompanhou Aridelmo, junto com James Oliveira, do PTB, candidato a deputado federal, e Claudio Zen, candidato a deputado estadual pelo mesmo partido.

Depois da feira, Aridelmo embarcou em um trio elétrico e seguiu para Jardim Camburi, onde cumprimentou trabalhadores da feira orgânica do bairro. A "Marcha do 14" foi em direção a Jardim da Penha, com caminhada pela orla. A agenda do candidato para o sábado continuou em Vitória, com passeata nos bairros Santo Antônio, São Pedro e entorno.

Na reta final das eleições, Aridelmo pretende concentrar a campanha na Grande Vitória e outras seis cidades do interior ,como Colatina, Linhares, Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante.