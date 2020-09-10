Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • SBT fecha acordo e adquire direitos de transmissão da Libertadores
Até 2022

SBT fecha acordo e adquire direitos de transmissão da Libertadores

A emissora terá o direito de transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras no horário das 21h30. O SBT vai herdar as partidas que a Globo já havia escolhido previamente

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 15:19
Documentário que refaz a trajetória do Flamengo ao título da Libertadores 2019,
Flamengo é o atual campeão da competição, decidida em 2019 no Peru Crédito: Globoplay/Divulgação
A Copa Libertadores tem uma nova casa na TV aberta brasileira: o SBT. A emissora de Silvio Santos fechou acordo com a Conmebol, tomou o tradicional lugar da Rede Globo e transmitirá a principal competição sul-americana até 2022.
O SBT terá o direito de transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras no horário das 21h30 (de Brasília). A emissora vai herdar as partidas que a Globo já havia escolhido previamente antes de romper o seu contrato com a Conmebol.
Desta forma, os jogos de estreia do SBT serão os de Palmeiras e Grêmio na próxima quarta-feira. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo visita o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada do Grupo B. A equipe de Renato Gaúcho encara a Universidad Católica, também como visitante, no Chile, pelo Grupo E.
O torneio continental será retomado na próxima terça-feira após um longo período de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Os últimos jogos haviam sido disputados no dia 12 de março.
Na semana passada, o Estadão já havia confirmado a notícia de que Conmebol e SBT negociavam os direitos de transmissão do torneio. Na ocasião, restavam alguns trâmites burocráticos para que o acordo fosse assinado, o que aconteceu nesta semana.
Com o pacote de jogos livre no mercado, a Conmebol procurou outras emissoras interessadas na transmissão do torneio. A negociação mais bem sucedida foi com o SBT, que possui alcance significativo em território nacional e já mostrou ser bem sucedida em transmissões de futebol neste ano com a exibição da final do Campeonato Carioca.
Como a redução do valor de contrato não foi aceita pela Conmebol, o SBT deve pagar a mesma quantia que seria paga previamente pela Globo. Ou seja, cerca de U$ 60 milhões (R$ 316 milhões na cotação atual) devem ser pagos pela emissora de Silvio Santos por ano à entidade para a exibição dos jogos.

Veja Também

Flamengo divulga os atletas inscritos para a sequência da Libertadores

Gamer recria grandes momentos da história da Libertadores do FIFA 20

Conmebol agenda volta da Libertadores para 15 de setembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados