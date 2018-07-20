Saúde é apontada como o maior problema do Estado

Filas para atendimento em hospitais ainda são uma realidade no Estado Crédito: Kaique Dias

A saúde pública permanece sendo o principal problema do Espírito Santo, na percepção da população. A área aparece entre a mais lembrada pelos entrevistados do Instituto Futura, a pedido da Rede Gazeta.

Provocados a indicar apenas um problema do Estado, de forma espontânea, ou seja, sem ter opções apresentadas, 21,9% disseram que este é o grande gargalo no momento.

O segundo mais lembrado foi a corrupção, citado por 15,5% das pessoas. Segurança e desemprego vêm em patamares próximos, com 13,6% e 13,4%.

A crítica à área de saúde foi mais intensa proporcionalmente nas regiões Sul e Central, onde foi citada por 28,6% e 27,6% respectivamente. Somente na região Litoral Norte o problema que lidera é a corrupção, apontada por 24,8%.

A segurança registra o maior índice de preocupação na Grande Vitória, com 18,2%, enquanto o desemprego se destaca no Litoral Norte, lembrado por 18,4%.

Em relação às classes sociais, a saúde foi mais citada principalmente nas classes D/E, contabilizando 25,2% deste público.

OUTROS

Os demais problemas mencionados pelos moradores e eleitores capixabas, em menor intensidade, são a educação, com 4,4%, a economia, com 2,5%, e a infraestrutura, com 1,3%.

Já a insatisfação com a classe política aparece em diversas menções dos entrevistados. Entre as citações, apareceram políticos, com 3,6%, má gestão pública, com 2,3%, partidos políticos, com 0,6%, e Congresso Nacional, com 0,1%.

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