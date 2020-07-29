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Saúde

São Paulo totaliza 514 mil casos de Covid-19 e 22.389 mortes pela doença

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 65,5% no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 14:48

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 14:48

© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
 Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registra 514.197 casos confirmados de covid-19 e 22.389 óbitos pela doença. Entre a terça-feira (28)  e esta quarta-feira (29) houve um acréscimo de 13.896 novos casos registrados, aumento de 2,7% em 24h, e de 330 novas mortes registradas, crescimento de 1,5%.
Gorynchteyn informou também os números de terça, que haviam sido represados por uma alteração pelo Ministério da Saúde no acesso aos dados. Segundo o secretário, o acréscimo entre a segunda (27) e terça no número de casos foi de 12.647 (aumento de 2,5%) e no número de óbitos de 383 (aumento de 1,7%).
Conforme comunicou durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 65,5% no Estado e de 63,3% na região metropolitana da capital.

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