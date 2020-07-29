São Paulo totaliza 514 mil casos de Covid-19 e 22.389 mortes pela doença

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registra 514.197 casos confirmados de covid-19 e 22.389 óbitos pela doença. Entre a terça-feira (28) e esta quarta-feira (29) houve um acréscimo de 13.896 novos casos registrados, aumento de 2,7% em 24h, e de 330 novas mortes registradas, crescimento de 1,5%.

Gorynchteyn informou também os números de terça, que haviam sido represados por uma alteração pelo Ministério da Saúde no acesso aos dados. Segundo o secretário, o acréscimo entre a segunda (27) e terça no número de casos foi de 12.647 (aumento de 2,5%) e no número de óbitos de 383 (aumento de 1,7%).