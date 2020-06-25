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Pandemia

São Paulo registra a marca de 248.587 casos de Covid-19

Com os novos registros de casos desta quinta-feira (25) o estado ultrapassou a Itália em 9.177 infectados, primeiro país primeiro da Europa atingido

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 14:44
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo chegou à marca de 248.587 casos de Covid-19 nesta quinta-feira (25) e ultrapassou a Itália em 9.177 infectados. O país, primeiro da Europa atingido pela pandemia, em janeiro, quase um mês antes do Brasil, registrou 239.410, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins (EUA).
O número de mortes por Covid-19 no estado soma 13.759, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona sul). Em 24 horas, o número de óbitos aumentou 3%.
A taxa de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes com Covid-19 alcançou nesta quinta 65,5% no estado e 67,9% na Grande São Paulo -5.608 pacientes com confirmação ou suspeita da doença estão internados em UTIs e 8.369, em enfermarias.

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