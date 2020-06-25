São Paulo registra a marca de 248.587 casos de Covid-19

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

O estado de São Paulo chegou à marca de 248.587 casos de Covid-19 nesta quinta-feira (25) e ultrapassou a Itália em 9.177 infectados. O país, primeiro da Europa atingido pela pandemia, em janeiro, quase um mês antes do Brasil, registrou 239.410, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O número de mortes por Covid-19 no estado soma 13.759, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona sul). Em 24 horas, o número de óbitos aumentou 3%.