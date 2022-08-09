São Paulo libera quarta dose contra a Covid a todos os adultos acima de 18 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo liberou nesta terça-feira (09), a segunda dose adicional (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos acima de 18 anos. Estão elegíveis 911.701 pessoas.

Para se vacinar, é preciso ter tomado a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses.

"É fundamental que todos tomem as doses de reforço para continuarem protegidos das formas graves da doença", destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Segundo a Secretaria Municipal de São Paulo, estão disponíveis os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac.

Até o momento, foram aplicadas 34.672.988 doses da vacina contra a Covid-19 na capital paulista. Na população adulta, a cobertura vacinal está em 107,4% para segunda dose, 83,7% para a terceira e em 53,5% para a quarta dose.

A vacinação acontece nas UBSs (Unidade Básica de Saúde), AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), AMA/UBS Integradas, nos Centros de Saúde, nos SAEs (Serviço de Atenção Especializada) e megapostos.

A lista dos postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa.