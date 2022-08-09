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Folha de São Paulo

São Paulo libera quarta dose contra a Covid a todos os adultos acima de 18 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo liberou nesta terça-feira (09), a segunda dose adicional (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para todos os adul...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 10:47

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 10:47

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo liberou nesta terça-feira (09), a segunda dose adicional (quarta dose) da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos acima de 18 anos. Estão elegíveis 911.701 pessoas.
Para se vacinar, é preciso ter tomado a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses.
"É fundamental que todos tomem as doses de reforço para continuarem protegidos das formas graves da doença", destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.
Segundo a Secretaria Municipal de São Paulo, estão disponíveis os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac.
Até o momento, foram aplicadas 34.672.988 doses da vacina contra a Covid-19 na capital paulista. Na população adulta, a cobertura vacinal está em 107,4% para segunda dose, 83,7% para a terceira e em 53,5% para a quarta dose.
A vacinação acontece nas UBSs (Unidade Básica de Saúde), AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), AMA/UBS Integradas, nos Centros de Saúde, nos SAEs (Serviço de Atenção Especializada) e megapostos.
A lista dos postos pode ser encontrada na página Vacina Sampa.
A população também pode consultar a disponibilidade de vacinas por fabricante, bem como a situação das filas de vacinação nos postos em tempo real por meio da plataforma De Olho na Fila.

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