São Paulo confirma primeira morte por sarampo em 2020

Enfermeira aplicando vacina em menina: foco da campanha é o público a partir de 5 anos Crédito: shutterstock

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (28), a primeira morte por sarampo de 2020. A vítima é uma criança da capital paulista. Segundo a pasta, o Centro de Vigilância Epidemiológica realiza monitoramento contínuo da circulação do vírus e já confirmou 246 casos neste ano.

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A doença voltou a causar preocupação em 2019, quando foram registrados 17.552 casos e 14 mortes. A secretaria disse ter iniciado, no dia 10 de fevereiro, a primeira etapa da campanha de vacinação contra sarampo de 2020, em parceria com o Ministério da Saúde e municípios.

O foco, esclareceu a secretaria, é o público de 5 a 19 anos que ainda não recebeu as doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). "Até o dia 13 de março, essa faixa etária pode procurar qualquer posto do Estado, levando carteirinha de vacinação para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação da dose."

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