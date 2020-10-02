Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • São Paulo bate novo recorde e tem 2º dia mais quente da história
Que calor!

São Paulo bate novo recorde e tem 2º dia mais quente da história

Os números registrados mostram que pela primeira vez nessa série histórica a capital paulista conviveu com três dias seguidos acima dos 37 ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 17:31

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:31

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
A cidade de São Paulo voltou a bater o recorde de temperatura de 2020, registrando 37,4 ºC nesta sexta-feira (2) segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa é a segunda maior marca desde o início das medições pelo órgão, que ocorreu em 1943. Os números mostram que pela primeira vez nessa série histórica a capital paulista conviveu com três dias seguidos acima dos 37 ºC, já que na quarta-feira (30) e na quinta-feira (1) a marca havia ficado em 37,1 ºC.
Veja a lista dos recordes de temperatura na cidade de São Paulo
  1.  37,8 ºC em 17 de outubro de 2014
  2.  37,4 ºC em 2 de outubro de 2020
  3. 37,1 ºC em 30 de setembro de 2020 e 1.º de outubro de 2020
  4. 37ºC em 20 de janeiro de 1999
  5. 36,7 ºC em 19 de janeiro de 1999 e em 21 de janeiro de 1999
  6. 36,6 ºC em 31 de outubro de 2012
A temperatura desta sexta-feira só ficou abaixo dos 37,8 ºC registrados em 17 de outubro de 2014. As marcas desta semana estão bem acima da média para o período, que costumam ficar em torno dos 25º C. O fenômeno recente pode ser explicado pelo avanço de uma massa de ar quente e seco, que vem quebrando recordes de temperatura no Sudeste e no Centro-Oeste.
Segundo a Climatempo, neste sábado (3), a passagem de uma frente fria vai provocar chuva e derrubar as temperaturas sobre o leste de São Paulo. Na capital paulista, o céu ficará encoberto, com chuva moderada, e a máxima não vai passar de 23 ºC. Neste domingo (4) os termômetros não devem ficar acima de 22 ºC na cidade.

Veja Também

São Paulo se aproxima de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19

Temperatura pode chegar a 40ºc em São Paulo nos próximos dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados