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Paciente de 79 anos

Santos registra sua primeira morte pelo novo coronavírus

A vítima começou a apresentar sintomas da doença a partir de 24 de março e deu entrada no hospital no dia 25. Segundo a secretaria de saúde, ele tinha hipertensão e diabetes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 20:04

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 20:04

Coronavírus - Covid19
A cidade do litoral de SP registrou a primeira morte por coronavírus nesta quarta-feira (1) Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, registrou sua primeira morte por Covid-19 nesta quarta-feira (1º), informou a secretaria municipal de saúde.
O paciente de 79 anos morreu nesta quarta. O resultado positivo da doença já havia sido divulgado nesta terça (31) pela Prefeitura de Santos.
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A vítima começou a apresentar sintomas da doença a partir de 24 de março e deu entrada no hospital no dia 25. Segundo a secretaria de saúde, ele tinha hipertensão e diabetes.
De acordo com a prefeitura, não há informações, até o momento, de viagem da vítima ao exterior ou contato com outras pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19.
Ao todo, mais 27 óbitos estão em investigação na cidade. Santos registrou 17 novos casos nesta quarta, chegando a 66. São outros 361 casos suspeitos. No total, 80 pacientes estão internados e 25 em leitos de UTI.

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