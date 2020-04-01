Santos registra sua primeira morte pelo novo coronavírus

A cidade do litoral de SP registrou a primeira morte por coronavírus nesta quarta-feira (1) Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, registrou sua primeira morte por Covid-19 nesta quarta-feira (1º), informou a secretaria municipal de saúde.

O paciente de 79 anos morreu nesta quarta. O resultado positivo da doença já havia sido divulgado nesta terça (31) pela Prefeitura de Santos.

A vítima começou a apresentar sintomas da doença a partir de 24 de março e deu entrada no hospital no dia 25. Segundo a secretaria de saúde, ele tinha hipertensão e diabetes.

De acordo com a prefeitura, não há informações, até o momento, de viagem da vítima ao exterior ou contato com outras pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19.