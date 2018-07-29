Santinhos ainda têm espaço nas campanhas eleitorais

Setor industrial de gráfica em Vitória: produção aumenta durante a campanha Crédito: Ricardo Medeiros

Com a campanha eleitoral mais curta, os candidatos terão que correr para conseguir chegar até seus eleitores. Em relação a 2014, a campanha terá menos tempo de duração  passa de 90 para 51 dias.

Assim, o trabalho de propaganda deverá ser intensificado e as gráficas, que entregam grande parte do material para os candidatos, terão que correr contra o tempo.

Mesmo com as redes sociais dominando mais espaços de comunicação, os impressos ainda mostram seu valor. É o que diz o especialista em Marketing Político Darlan Campos. Embora o uso desse tipo de recurso esteja diminuindo, alguns públicos só tomam conhecimento sobre quem está na disputa com os famosos santinhos.

Vale lembrar que para as classes D e E, o papel ainda tem um peso maior. Então, para um candidato que vai fazer uma campanha direcionada para esse público, o impresso tem uma função mais importante Darlan Campos - Especialista em Marketing Político

Além disso, os postulantes aos cargos eletivos precisam diversificar o modo como falam com os eleitores. "O processo de comunicação na política é multissensorial, até o perfume do candidato importa", disse o professor de Marketing Político, Wallace Willis.

Mesmo com a relevância que os impressos ainda possuem nas campanhas, as gráficas acreditam que a produção vai cair em relação às eleições de 2014. O vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (Sige), Tullio Samorini, acredita que essa redução pode chegar a 40%, por ser um período eleitoral mais curto e com menos dinheiro investido, já que empresas não podem ser doadoras de campanha.

Segundo Samorini, que também é sócio da Grafitusa, os grupos políticos que geralmente contratam a gráfica dele já avisaram que vão pedir o serviço, mas ainda não sabem quanto poderão investir.

"Isso nos deixa apreensivos, nos preparamos, seguramos matéria-prima e possibilidade de aumentar o turno de trabalho, mas estamos com um pé na frente e outro atrás", afirmou Samorini.

GASTOS

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e partidos do Estado gastaram mais de R$ 88 milhões nas eleições de 2014. Desse total de recursos, 15% foram usados com material impresso.

Mas são poucas as gráficas que realizam a maior parte do serviço. Das 311 empresas que aparecem na prestação de contas do TSE, 10 delas receberam juntas R$ 8 milhões em 2014. Isso representa 66% de tudo que foi pago por material impresso nas eleições daquele ano.

Ao todo, o Espírito Santo possui cerca de 240 gráficas, mas apenas 8% fazem esse tipo de trabalho. Samorini explica que os políticos buscam empresas que conseguem entregar o material de forma rápida, com melhor qualidade e menor preço. Por isso, nem todas as gráficas conseguem oferecer o serviço.

Com menos dinheiro para investir nas campanhas, a originalidade deverá ser aliada dos candidatos. As campanhas vão precisar ser mais criativas nos materiais impressos. Aquele santinho tradicional talvez tenha uma efetividade muito baixa, avalia o especialista Darlan Campos.

Eleição de Obama inspira estrategistas

Dez anos depois, a campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama ainda é um espelho para políticos do mundo todo. Na época, o democrata investiu pesado nas redes sociais e deu esperança para campanhas com menor custo e mais eficiência.

O especialista Darlan Campos explica que o Partido Democrata fez um trabalho de coleta de dados dos eleitores durante cinco anos e só depois disso lançou um candidato com aquele perfil  no caso, Obama. "Isso permitiu uma campanha direcionada. No Brasil, a maioria dos partidos, se não todos, não tem uma base de dados e isso dificulta uma estratégia digital", disse.

Para ter uma campanha bem-sucedida, segundo Campos, o candidato precisa definir seu público, traçar estratégias direcionadas e utilizar as ferramentas digitais entendendo que cada uma tem um perfil específico.

O especialista acredita que a classe política precisa entender que a internet não deve ser usada somente para publicar informações. Mais do que saber o que tem sido feito, o eleitor quer dialogar, opinar, reclamar e questionar.

O professor de Marketing Político, Wallace Willis, concorda e pontua que é preciso usar inteligência para vencer o pleito.

Os dados vão mostrar que estratégias devem ser adotadas para ganhar as eleições. Hoje, os políticos têm buscado se diferenciar, para serem percebidos pelo eleitor Wallace Willis - Professor de Marketing Político

Willis acredita que as mídias digitais, além de serem um espaço interativo, também capturam o sentimento das pessoas  tem papel analítico.