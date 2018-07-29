Santinhos ainda têm espaço nas campanhas eleitorais

Com a campanha eleitoral mais curta, os candidatos terão que correr para conseguir chegar até seus eleitores. Em relação a 2014, a campanha terá menos tempo de duração passa de 90 para 51 dias.
Assim, o trabalho de propaganda deverá ser intensificado e as gráficas, que entregam grande parte do material para os candidatos, terão que correr contra o tempo.
Mesmo com as redes sociais dominando mais espaços de comunicação, os impressos ainda mostram seu valor. É o que diz o especialista em Marketing Político Darlan Campos. Embora o uso desse tipo de recurso esteja diminuindo, alguns públicos só tomam conhecimento sobre quem está na disputa com os famosos santinhos.
Vale lembrar que para as classes D e E, o papel ainda tem um peso maior. Então, para um candidato que vai fazer uma campanha direcionada para esse público, o impresso tem uma função mais importante
Além disso, os postulantes aos cargos eletivos precisam diversificar o modo como falam com os eleitores. "O processo de comunicação na política é multissensorial, até o perfume do candidato importa", disse o professor de Marketing Político, Wallace Willis.
Mesmo com a relevância que os impressos ainda possuem nas campanhas, as gráficas acreditam que a produção vai cair em relação às eleições de 2014. O vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (Sige), Tullio Samorini, acredita que essa redução pode chegar a 40%, por ser um período eleitoral mais curto e com menos dinheiro investido, já que empresas não podem ser doadoras de campanha.
Segundo Samorini, que também é sócio da Grafitusa, os grupos políticos que geralmente contratam a gráfica dele já avisaram que vão pedir o serviço, mas ainda não sabem quanto poderão investir.
"Isso nos deixa apreensivos, nos preparamos, seguramos matéria-prima e possibilidade de aumentar o turno de trabalho, mas estamos com um pé na frente e outro atrás", afirmou Samorini.
GASTOS
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e partidos do Estado gastaram mais de R$ 88 milhões nas eleições de 2014. Desse total de recursos, 15% foram usados com material impresso.
Mas são poucas as gráficas que realizam a maior parte do serviço. Das 311 empresas que aparecem na prestação de contas do TSE, 10 delas receberam juntas R$ 8 milhões em 2014. Isso representa 66% de tudo que foi pago por material impresso nas eleições daquele ano.
Ao todo, o Espírito Santo possui cerca de 240 gráficas, mas apenas 8% fazem esse tipo de trabalho. Samorini explica que os políticos buscam empresas que conseguem entregar o material de forma rápida, com melhor qualidade e menor preço. Por isso, nem todas as gráficas conseguem oferecer o serviço.
Com menos dinheiro para investir nas campanhas, a originalidade deverá ser aliada dos candidatos. As campanhas vão precisar ser mais criativas nos materiais impressos. Aquele santinho tradicional talvez tenha uma efetividade muito baixa, avalia o especialista Darlan Campos.
Eleição de Obama inspira estrategistas
Dez anos depois, a campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama ainda é um espelho para políticos do mundo todo. Na época, o democrata investiu pesado nas redes sociais e deu esperança para campanhas com menor custo e mais eficiência.
O especialista Darlan Campos explica que o Partido Democrata fez um trabalho de coleta de dados dos eleitores durante cinco anos e só depois disso lançou um candidato com aquele perfil no caso, Obama. "Isso permitiu uma campanha direcionada. No Brasil, a maioria dos partidos, se não todos, não tem uma base de dados e isso dificulta uma estratégia digital", disse.
Para ter uma campanha bem-sucedida, segundo Campos, o candidato precisa definir seu público, traçar estratégias direcionadas e utilizar as ferramentas digitais entendendo que cada uma tem um perfil específico.
O especialista acredita que a classe política precisa entender que a internet não deve ser usada somente para publicar informações. Mais do que saber o que tem sido feito, o eleitor quer dialogar, opinar, reclamar e questionar.
O professor de Marketing Político, Wallace Willis, concorda e pontua que é preciso usar inteligência para vencer o pleito.
Os dados vão mostrar que estratégias devem ser adotadas para ganhar as eleições. Hoje, os políticos têm buscado se diferenciar, para serem percebidos pelo eleitor
Willis acredita que as mídias digitais, além de serem um espaço interativo, também capturam o sentimento das pessoas tem papel analítico.
"Vejo muita gente importante que fica só na análise de elevador das pesquisas eleitorais. Você não tem que olhar isso. O comportamento do eleitor é muito volátil, tem que se esforçar para entender", explicou Willis.