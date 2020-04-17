Salvador exige uso de máscaras no carro, no trabalho e no transporte público

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash

A Prefeitura de Salvador decidiu tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte público, nos veículos particulares e no trabalho, inclusive no comércio informal.

A medida foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo prefeito ACM Neto (DEM) após a prefeitura constatar um aumento do fluxo de veículos e de passageiros no transporte público da capital baiana.

De acordo com a prefeitura, o percentual de passageiros nos ônibus da cidade, que na semana passada era equivalente a 28% da média dos dias normais, subiu para 30% nesta semana. Em dias normais, 1,3 milhão de pessoas usam os ônibus diariamente na cidade.

A obrigatoriedade do uso de máscaras começa a valer a partir do próximo dia 24. Se as empresas que descumprirem o decreto, haverá interdição e até cassação do alvará.

No caso do comércio informal, a prefeitura vai doar 200 mil máscaras de pano para esses trabalhadores. Em caso de descumprimento, as mercadorias comercializadas vão ser apreendidas.

Passageiros sem uso de máscaras serão impedidos de entrar nos ônibus. Já os motoristas que não usarem máscaras serão multados.

A prefeitura de Salvador também prorrogou até o dia 4 de maio os decretos que determinaram a suspensão das atividades de shoppings, de comércio de rua e o acesso a praias da capital baiana.

Estão suspensas as atividades comerciais em lojas com mais de 200 metros quadrados, com exceção de farmácias, supermercados, padarias, lojas de material de construção, estabelecimentos que vendem insumos para a saúde, oficinas e autopeças.