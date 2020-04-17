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Combate ao coronavírus

Salvador exige uso de máscaras no carro, no trabalho e no transporte público

A medida foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo prefeito ACM Neto (DEM) após a prefeitura constatar um aumento do fluxo de veículos e de passageiros no transporte público da capital baiana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:35

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:35

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash
A Prefeitura de Salvador decidiu tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte público, nos veículos particulares e no trabalho, inclusive no comércio informal.
A medida foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo prefeito ACM Neto (DEM) após a prefeitura constatar um aumento do fluxo de veículos e de passageiros no transporte público da capital baiana.
De acordo com a prefeitura, o percentual de passageiros nos ônibus da cidade, que na semana passada era equivalente a 28% da média dos dias normais, subiu para 30% nesta semana. Em dias normais, 1,3 milhão de pessoas usam os ônibus diariamente na cidade.
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A obrigatoriedade do uso de máscaras começa a valer a partir do próximo dia 24. Se as empresas que descumprirem o decreto, haverá interdição e até cassação do alvará.
No caso do comércio informal, a prefeitura vai doar 200 mil máscaras de pano para esses trabalhadores. Em caso de descumprimento, as mercadorias comercializadas vão ser apreendidas.

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Passageiros sem uso de máscaras serão impedidos de entrar nos ônibus. Já os motoristas que não usarem máscaras serão multados.
A prefeitura de Salvador também prorrogou até o dia 4 de maio os decretos que determinaram a suspensão das atividades de shoppings, de comércio de rua e o acesso a praias da capital baiana.
Estão suspensas as atividades comerciais em lojas com mais de 200 metros quadrados, com exceção de farmácias, supermercados, padarias, lojas de material de construção, estabelecimentos que vendem insumos para a saúde, oficinas e autopeças.
A prefeitura já havia prorrogado para 4 de maio o decreto que determinou a suspensão das aulas em escolas e universidades, além do funcionamento das academias, cinemas, teatros e casa de show.

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