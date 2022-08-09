Salles é alvo de mensagem falsa e desconfia de 'fogo amigo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato a deputado federal, Ricardo Salles (PL-SP) foi alvo de uma corrente de desinformação espalhada pelo WhatsApp que o coloca como postulante à Assembleia Legislativa de São Paulo.

A mensagem mostra quatro imagens: Tarcísio de Freitas é descrito como "governador SP", Marcos Pontes, "senador SP", Carla Zambelli, "deputada federal SP" e Ricardo Salles, "deputado estadual SP". A única informação falsa é referente ao ex-ministro do Meio Ambiente.

A desconfiança de Salles é que se trata de "fogo amigo", vindo de algum colega de partido que disputa com ele votos bolsonaristas. O ex-ministro é considerado um dos puxadores de votos deste campo no estado.