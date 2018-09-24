Saiba quem são e o que pensam os candidatos a vice-governador do Estado

O cálculo político por trás da escolha do candidato a vice em uma chapa ao governo leva em conta o reforço ou complemento ideológico que este nome tem a oferecer, ajudando o titular a alcançar uma amplitude maior do eleitorado, e, muitas vezes, também dar uma contribuição para trazer recursos financeiros e midiáticos à campanha.

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Fred Loureiro | Secom

No entanto, o eleitor deve ter em mente que, após eleito, o vice possui um papel de grande dimensão, e é alguém que pode de fato comandar o governo do Espírito Santo. Afinal, problemas fortuitos com o titular no cargo de governador sempre serão passíveis de ocorrer, e nesse momento caberá ao vice tomar as rédeas da gestão.

Outra possibilidade, ainda mais provável, é a de ter que administrar alguma situação de tensão ou crise, durante algum afastamento corriqueiro do governador, como durante viagens ou férias.

Por conta disso, o Gazeta Online entrou em contato com os candidatos a vice de André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) para conhecer o que eles pensam sobre os temas prioritários para o governo do Estado: educação, saúde, e segurança.

Alguns deles prometem aplicar sua experiência profissional justamente nessas áreas, já que entre os candidatos a vice há dois médicos, uma professora, um advogado, uma microempresária e um empresário.

EDUCAÇÃO

O foco na educação em tempo integral, com continuidade ao programa Escola Viva, do governo Paulo Hartung (MDB), deve ser uma prioridade, para Thanguy Friço (Podemos), vice de Rose, Jéssica Polese (PTB), da chapa de Aridelmo, e Rogério Zamperlini (PSL), candidato com Manato.

Além de fortalecer a escola integral, temos que melhorar a qualidade do ensino das demais, afirma Thanguy.

Podemos aperfeiçoar e ampliar as escolas em tempo integral, atuar com projetos de formação de jovens nos bairros carentes e também aliar a escola ao esporte, disse Zamperlini.

É preciso melhor gestão para que o recursos sejam melhor usados, e ajudar os municípios, com um diálogo mais aberto, a colocar as crianças na creche, acredita Polese.

Jacqueline Moraes (PSB), vice de Casagrande, também aponta a importância de mais diálogo.

Temos que abrir um canal junto à comunidade escolar para criarmos estratégias para atingir as metas do Plano Nacional de Educação. Também é fundamental trabalhar a questão motivacional dos professores, disse.

Já a vice de André Moreira, Adriana Gonçalves (PSOL), diz ser contra a Escola Viva. Acreditamos que ela busca formar técnicos, mão de obra barata, e não um aluno que vá disputar de igual para igual em uma universidade. É preciso um ensino mais humano, defende.

Cléber Lanes (PT), que forma chapa com Jackeline, acredita que deve haver um olhar diferenciado para os jovens de 15 a 19 anos. Há uma perda dos nossos alunos, que acabam ficando na invisibilidade da política pública, quando há evasão. Isso interfere depois na falta de profissionais capacitados para atuar no mercado de trabalho.

SAÚDE

Na área da saúde, todos os candidatos fazem coro para defender a descentralização das consultas, exames e cirurgias da Grande Vitória, para que atendam melhor a população do interior, e investir mais na saúde básica.

É preciso criar vagas para que especialistas atendam em todas as regiões, e trabalhar com a prevenção. Acabar com a cultura de cuidar da doença, e cuidar da saúde, afirma Cléber Lanes.

O povo passa dificuldade para conseguir consulta com especialidades, pedido de exame, de remédio de alto custo. Temos que aperfeiçoar a parceria com os municípios, disse Jacqueline.

Os candidatos Jéssica Polese e Thanguy Friço, como médicos, prometem atuar de perto na gestão da saúde. Cogitamos a possibilidade de eu também assumir a pasta, pois tenho formação em gestão empresarial e já atuei em todos os grandes hospitais da Grande Vitória. Vejo que temos que evoluir nos programas de promoção à saúde, e auxiliando o Programa Saúde da Família, afirma Thanguy.

SEGURANÇA

De forma geral, os candidatos a vice enxergam que a melhoria na segurança pública deve estar alinhada a avanços na área da educação.

O carro chefe tem que ser a prevenção, com educação social. Também vamos policiar as divisas, disse Zamperlini.

Jéssica Polese destaca a necessidade de bons programas de ressocialização. É preciso ter uma boa porta de saída dos presídios, principalmente no sistema socioeducativo, oferencendo educação técnica, afirma.

Já Adriana ressalta que é preciso melhorar a formação dos policiais. Hoje há um extermínio da juventude negra. É preciso mais preparo, e tratar a todos com dignidade.

CONHEÇA OS CANDIDATOS A VICE

Governador

André Moreira (PSOL)

Vice-governadora

Adriana Gonçalves (PSOL)

Dados: 46 anos, é professora e mestranda em Letras

Sobre ela:

É de Colatina, disputa a primeira eleição e se filiou ao PSOL em 2015. Atua na militância dos portadores de necessidades especiais, causas da mulher negra e criou uma ONG de apoio a pessoas que fazem tratamento contra o câncer.

Caso necessário, você se considera preparada para substituir o governador?

Me sinto preparada. Acompanho muito o André em quase todas as agendas, nas reuniões, somos muito próximos. Um completa o que o outro pensa e vamos construindo um trabalho coletivo. Milito há anos, tanto no partido como em causas sociais. Tenho uma filha com deficiência, que tem 23 anos, e desde então estou em organizações. Em 2015, passei a tocar uma ONG, chamada Mãos que se cruzam, para ajudar pacientes com câncer. Tive a doença, e vi a dificuldade para as pessoas lidarem com ela, principalmente quando o tratamento é longe de casa. Também atuo na evangelização de população de rua.

Governador

Aridelmo Teixeira (PTB)

Vice-governadora

Jéssica Polese (PTB)

Dados: 44 anos, é especialista em Medicina do Sono

Sobre ela:

Jéssica nunca disputou cargos eletivos, mas trabalhou na rede pública de saúde até 2014. Em 2015, começou a liderar movimentos de rua que defendiam o impeachment de Dilma Rousseff (PT), e chegou a escrever um livro sobre a experiência, este ano.

Caso necessário, você se considera preparada para substituir o governador?

Eu participei de todos os projetos, da elaboração do plano de governo, dos estudos, então estou muito a par dos projetos e ações a serem executadas. Estou no núcleo duro da campanha e da tomada de decisões. Pretendo participar ativamente do governo. Me vejo capaz de exercer a função de vice e também de governadora, quando necessário, pois sou estudiosa, compreendo bem os movimentos políticos. Não me dá um pingo de medo, afinal tudo é planejamento. Vamos montar juntos uma equipe que também será muito capacitada. Com uma boa gestão, tudo flui mais facilmente.

Governador

Carlos Manato (PSL)

Vice-governador

Rogério Zamperlini (PSL)

Dados: 62 anos, é empresário

Sobre ele:

Rogério é capixaba, mora em Vitória, e também é estreante nas urnas. Filiou-se ao PSL a convite de Carlos Manato, com quem mantém uma amizade de mais de duas décadas e, por este motivo, foi convidado a compor a chapa do governo.

Caso necessário, você se considera preparada para substituir o governador?

Me sinto preparado. Atuo há mais de 30 anos no ramo empresarial. Tenho bom relacionamento em todo o Estado, tenho mãos limpas. Meu trabalho sempre foi na iniciativa privada, sou um gestor por natureza. Os empresários, no fundo, também são políticos. Vou ser muito atuante, tanto na parte empresarial e administrativa do governo, como também junto às pequenas e médias empresas, pois quero poder estimular suas atividades. Vou ajudar em toda essa interlocução com o empresariado e com os setores que geram emprego e renda. É onde tenho visão de futuro, de oportunidades.

Governadora

Jackeline Rocha (PT)

Vice-governador

Cléber Lanes (PT)

Dados: 56 anos, é advogado

Sobre ele:

Cléber é morador da Serra, filiado ao PT há 29 anos e já foi presidente do diretório municipal do partido na Serra. Nunca disputou eleições, mas já foi diretor dos Procons municipais de Vitória e Serra, e secretário de Direitos Humanos desses municípios.

Caso necessário, você se considera preparada para substituir o governador?

De olho no programa de governo de nossa campanha, e na minha experiência acumulada, me sinto muito à vontade para colaborar com o Estado do Espírito Santo, sem causar qualquer tipo de ruptura. O meu papel na chapa é o de ajudar da melhor maneira, inclusive na articulação política. Vejo que em momentos de crise é sempre prudente a gente agir com muita atenção e cuidado. Nossa sociedade está cada vez mais complexa, e tantas variáveis vão alterando as relações sociais e políticas. Tenho uma atuação mais voltada para a área do Direito, e já acumulo experiência com movimentos sociais.

Governador

Renato Casagrande (PSB)

Vice-governadora

Jacqueline Moraes (PSB)

Dados: 43 anos, é microempreendedora

Sobre ela:

Jacqueline é a única candidata a vice que já ocupou cargo eletivo. Foi vereadora de Cariacica de 2013 a 2016, pelo PSD, e foi vice-presidente da Câmara por dois biênios. Tem uma loja de venda de peças e é estudante de Direito. Moradora de Cariacica.

Caso necessário, você se considera preparada para substituir o governador?

Minha história de vida demonstra que estou preparada para todos os desafios. Sempre atuei com um tom conciliador, buscando o diálogo e, por isso, o meu perfil casa com o de Casagrande. Já o acompanho na política há mais de 15 anos, ele é alguém em que posso me espelhar. E ao montar o governo, pensa-se em uma boa equipe. Em caso de necessidade, todo o time estará dando apoio, ninguém governa sozinho. Sou muito dinâmica, tenho facilidade em aprender, e meu perfil empreendedor mostra que tenho iniciativa. Também sou secretária estadual do segmento de mulheres do PSB, o que me deu grande bagagem.

Governador

Rose de Freitas (Podemos)

Vice-governador

Thanguy Friço (Podemos)

Dados: 43 anos, é médico ortopedista

Sobre ele:

Nunca atuou na política, se filiou ao Podemos no início deste ano a convite do presidente, Gilson Daniel. Já foi presidente da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia e foi médico da Polícia Federal. Formado há 20 anos, já atuou em hospitais públicos e privados da Grande Vitória.

Caso necessário, você se considera preparada para substituir a governadora?