Saiba quais são as funções de cada cargo em disputa nesta eleição

No próximo domingo, 7 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições deste ano. Os brasileiros vão às urnas para eleger deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República

Mas quais são as atribuições e diferenças entre os cargos em disputa? Todos têm suas funções e limitações, afinal estão inseridos no sistema de separação de Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Entenda no infográfico abaixo a função de cada um.

Fachada do Congresso Nacional: a cúpula menor, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado e a cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Pedro França/Agência Senado - 13/06/2018

O objetivo do idealizador desse modelo, o filósofo francês Montesquieu, era que um Poder servisse como controlador do outro, o que evitaria absolutismo e corrupção. Em alguns países, os Três Poderes são eleitos pelo povo. Mas no Brasil existem eleições apenas para os Poderes Executivo e Legislativo, a cada dois anos. Neste ano, vamos votar no âmbito da União e dos Estados. E daqui a dois anos será a vez de escolher os representantes dos municípios.

Nos artigos 48 e 49 da Constituição Federal, estão descritas as atribuições do Poder Legislativo em escala nacional, exercido pela Câmara dos Deputados e o Senado. No Estado, o papel é da Assembleia Legislativa, cujas obrigações estão no art. 55 da Constituição do Espírito Santo. Esse Poder, basicamente, tem a função de propor, aprovar, mudar e revogar normas, fazer emendas à Constituição e fiscalizar as contas e atos do Poder Executivo.

Vista aérea da Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado - 18/10/2012

Como o nome já diz, o Executivo deve executar as normas aprovadas pelos parlamentares. É ainda o Poder que administra os interesses da população, com o apoio de secretários. Em escala federal, esse Poder é exercido pela Presidência da República e suas atribuições estão definidas no art. 84 da Constituição. Já em relação ao governador, essas funções se encontram no art. 91 da Constituição do Estado.

Outra característica brasileira é a eleição para os Poderes Legislativo e Executivo ao mesmo tempo. O que não ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Novos nomes para a Câmara dos Representantes (câmara baixa) e o Senado (câmara alta) dos EUA são realizadas no meio do mandato do presidente da República.

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