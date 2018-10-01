Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saiba o que pensam os simpatizantes de Bolsonaro
Manifestação

Saiba o que pensam os simpatizantes de Bolsonaro

Grupo se reuniu na Praça do Papa para declarar apoio ao candidato à Presidência pelo PSL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 23:05

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 23:05

Ato em favor do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) em Vitória. Manifestantes percorreram a Terceira Ponte e se concentraram na Praça do Papa, na Capital Crédito: Fernando Madeira
Milhares de simpatizantes de Jair Bolsonaro foram às ruas, em Vitória e Vila Velha, na tarde deste domingo (30), se manifestar em favor do candidato à Presidência pelo PSL. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas participaram do ato, faltando uma semana para as eleições. Os organizadores estimaram um público de 20 mil pessoas.
FOTOS: manifestação pró-Bolsonaro
Um grupo de cerca de oito mil pessoas, segundo a PM, saiu de Vila Velha, por volta de 14 horas, e atravessou a Terceira Ponte a pé, juntando-se a uma multidão que aguardava na Praça do Papa, na Capital. Dois trios elétricos acompanharam o evento, que terminou às 17 horas. 
Durante a travessia da ponte, as faixas chegaram a ficar totalmente interditadas.
A maioria vestia as cores verde e amarelo e carregava cartazes e bandeiras do Brasil. Havia famílias com crianças, como a da fisioterapeuta Fernanda Souza Miranda, 35 anos, que levou os dois filhos, Maria Luíza, de 11 anos, e Benjamin, de 2, para a manifestação porque considera que o candidato é a melhor opção para governar o país neste momento: "Por que ele (Bolsonaro) incomoda tanto? Porque ele está em busca da verdade e fala o que é correto? Então, eu acho que é o momento de a gente se perguntar mesmo e buscar as respostas. Correr atrás desse país que a gente tanto preza e busca pelos nossos filhos, opinou ela.
Também fez questão de mostrar seu favoritismo a esteticista Diva Dutra Moreira, 38 anos. Viemos de Morada de Santa Fé, em Cariacica. Em casa, foi o tempo todo falando sobre o Jair. Então, de última hora, nós decidimos vir pra cá pra dar apoio, porque o nosso país precisa do brasileiro vir pra rua, procurar seus direitos e melhorar o país, comentou ela.
O analista de sinistro Junior Fonseca, 25 anos, que estava no ato em Vitória, criticou o tom das críticas à Bolsonaro. Eu vejo muito alguns candidatos difamando um ao outro. O que tem ser feito é mostrar os  projetos. Não é falar que Bolsonaro é homofóbico, que Bolsonaro recebe auxílio-moradia, que Bolsonaro ameaçou a esposa dele, apontou.
O porteiro Widson Marques Pires, que levou o filho Widson Júnior, de 4 anos, para a manifestação, também pensa que há muita mentira sendo divulgada sobre o ex-militar: Queremos mudar essas coisas de ruins que estão acontecendo com o nosso Brasil. Sou negro e sou Bolsonaro.
A funcionária pública Lara Isis, de 25 anos, estava orgulhosa de ir para a rua defender seus ideais. "Eu nunca participei tanto de Política como estou participando hoje. É uma revolução e eu espero que seja para melhor. Porque a gente aqui é Bolsonaro, mas a gente quer cobrar melhorias no Brasil. Acho que está todo mundo aqui por um Brasil melhor, disse a jovem.
Outro que estava no ato pró-Bolsonaro foi o fisioterapeuta Ronan Dutra, 35. Para ele, é hora de a Direita reassumir o poder. "Durante um bom tempo, os movimentos de esquerda dominaram o cenário. Nós, da Direita, ficamos um pouco mais quietos. Mas hoje nós somos a maioria. Não adianta eleger um presidente e o restante dos políticos não estarem alinhados. É seguir o raciocínio da ideologia do presidente que a gente quer colocar lá, declarou ele.
O ato a favor de Bolsonaro aconteceu um dia depois de uma outra manifestação, na qual mulheres foram às ruas, na Capital, neste sábado (29) protestar contra o candidato. Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 7 de outubro.
Com informações de Matheus Brasil.
Veja a galeria de fotos da manifestação deste domingo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados