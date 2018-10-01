Saiba o que pensam os simpatizantes de Bolsonaro

Ato em favor do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) em Vitória. Manifestantes percorreram a Terceira Ponte e se concentraram na Praça do Papa, na Capital Crédito: Fernando Madeira

Milhares de simpatizantes de Jair Bolsonaro foram às ruas, em Vitória e Vila Velha, na tarde deste domingo (30), se manifestar em favor do candidato à Presidência pelo PSL. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas participaram do ato, faltando uma semana para as eleições. Os organizadores estimaram um público de 20 mil pessoas.

Um grupo de cerca de oito mil pessoas, segundo a PM, saiu de Vila Velha, por volta de 14 horas, e atravessou a Terceira Ponte a pé, juntando-se a uma multidão que aguardava na Praça do Papa, na Capital. Dois trios elétricos acompanharam o evento, que terminou às 17 horas.

Durante a travessia da ponte, as faixas chegaram a ficar totalmente interditadas.

A maioria vestia as cores verde e amarelo e carregava cartazes e bandeiras do Brasil. Havia famílias com crianças, como a da fisioterapeuta Fernanda Souza Miranda, 35 anos, que levou os dois filhos, Maria Luíza, de 11 anos, e Benjamin, de 2, para a manifestação porque considera que o candidato é a melhor opção para governar o país neste momento: "Por que ele (Bolsonaro) incomoda tanto? Porque ele está em busca da verdade e fala o que é correto? Então, eu acho que é o momento de a gente se perguntar mesmo e buscar as respostas. Correr atrás desse país que a gente tanto preza e busca pelos nossos filhos, opinou ela.

Também fez questão de mostrar seu favoritismo a esteticista Diva Dutra Moreira, 38 anos. Viemos de Morada de Santa Fé, em Cariacica. Em casa, foi o tempo todo falando sobre o Jair. Então, de última hora, nós decidimos vir pra cá pra dar apoio, porque o nosso país precisa do brasileiro vir pra rua, procurar seus direitos e melhorar o país, comentou ela.

O analista de sinistro Junior Fonseca, 25 anos, que estava no ato em Vitória, criticou o tom das críticas à Bolsonaro. Eu vejo muito alguns candidatos difamando um ao outro. O que tem ser feito é mostrar os projetos. Não é falar que Bolsonaro é homofóbico, que Bolsonaro recebe auxílio-moradia, que Bolsonaro ameaçou a esposa dele, apontou.

O porteiro Widson Marques Pires, que levou o filho Widson Júnior, de 4 anos, para a manifestação, também pensa que há muita mentira sendo divulgada sobre o ex-militar: Queremos mudar essas coisas de ruins que estão acontecendo com o nosso Brasil. Sou negro e sou Bolsonaro.

A funcionária pública Lara Isis, de 25 anos, estava orgulhosa de ir para a rua defender seus ideais. "Eu nunca participei tanto de Política como estou participando hoje. É uma revolução e eu espero que seja para melhor. Porque a gente aqui é Bolsonaro, mas a gente quer cobrar melhorias no Brasil. Acho que está todo mundo aqui por um Brasil melhor, disse a jovem.

Outro que estava no ato pró-Bolsonaro foi o fisioterapeuta Ronan Dutra, 35. Para ele, é hora de a Direita reassumir o poder. "Durante um bom tempo, os movimentos de esquerda dominaram o cenário. Nós, da Direita, ficamos um pouco mais quietos. Mas hoje nós somos a maioria. Não adianta eleger um presidente e o restante dos políticos não estarem alinhados. É seguir o raciocínio da ideologia do presidente que a gente quer colocar lá, declarou ele.

O ato a favor de Bolsonaro aconteceu um dia depois de uma outra manifestação, na qual mulheres foram às ruas, na Capital, neste sábado (29) protestar contra o candidato. Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de 7 de outubro.

Com informações de Matheus Brasil.