Saiba o que levar em conta ao escolher os deputados e senadores do ES

Congresso Nacional: a cúpula menor, virada para baixo, abriga o plenário do Senado. Já a cúpula voltada para cima abriga o plenário da Câmara Crédito: Pedro França/Agência Senado - 13/06/2018

No Brasil se vota ao mesmo tempo para Executivo e Legislativo. Não apenas no plano federal, mas também no plano estadual. Neste domingo (7), o eleitor vai escolher dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual, e por isso, precisa estar atento às questões de seu Estado, do país e dos legislativos estadual e federal.

Neste contexto, o Gazeta Online dá continuidade hoje às reportagens que trazem os temas prioritários da agenda estadual e nacional às quais o eleitor deve estar atento para tomar sua decisão.

Com o limitado espaço para as apresentações dos candidatos na propaganda eleitoral, em que dispõem de poucos segundos ou minutos para se dirigir até seu potencial eleitor, associado a uma eleição de múltiplos cargos, e um contexto de diversos problemas econômicos, sociais e fiscais, a escolha pode parecer mais difícil e faz com que o eleitor foque no Executivo, negligenciando a escolha para o Legislativo.

No entanto, os temas que atraem a atenção nos debates das campanhas para presidente e governador, em torno das políticas públicas deficientes em educação, saúde, habitação, saneamento, segurança pública, emprego e economia, também devem receber importância nas campanhas aos cargos que tentam chegar ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa.

O modelo presidencialista é, por natureza, um modelo de poder compartilhado, onde o Executivo tem que dialogar e negociar com o Legislativo para implementar sua agenda. Sem ele, não se governa. E como o partido que vence a eleição presidencial não tem sequer um quinto do Congresso Nacional, há a necessidade de se formar coalizões nem sempre ideologicamente homogêneas, o que torna a governabilidade ainda mais complexa.

Da mesma forma acontece na Assembleia Legislativa, embora em menor complexidade, afinal lida-se com uma bancada de 30 deputados estaduais. No plano federal são 81 senadores e 513 deputados federais.

Por essas e outras razões, o Legislativo importa muito. A cooperação entre os poderes é fundamental para a tomada de decisões, evitando paralisia decisória e possibilitando ao governo a aprovação de sua agenda política.

Especialistas nas áreas de educação, saúde, segurança pública, economia e cidadania e direitos humanos analisam a seguir os desafios e iniciativas de lei que podem ou precisam entrar em pauta a partir de 2019, para o país avançar.

ECONOMIA

Mesmo impopular, o governo Michel Temer (MDB) começou em 2016 com a promessa de que faria reformas estruturantes, e tomaria as medidas econômicas necessárias para recuperar a economia do país. No entanto, boa parte das agendas acabaram contaminadas pelos escândalos de corrupção que atingiram o presidente, deixando muitos assuntos pendentes.

Como tradicionalmente ocorre, a economia está entre as pautas centrais no debate eleitoral, e a partir de 2019 os parlamentares terão que se debruçar sobre o tema, implantando medidas que ajudem a dar fôlego às contas públicas.

O doutor em contabilidade e professor da Fucape, Fernando Galdi, aponta que para atingir o objetivo de uma política econômica estável que permita o controle da inflação e a geração de empregos, há três debates urgentes a serem iniciados pelo Congresso Nacional.

O primeiro deles é a reforma da Previdência, pois diz respeito a continuidade ao equilíbrio fiscal do governo. "No governo Temer houve tentativas de avançar com o tema, e já ficou demonstrado como é algo sensível, com complexidade, tanto para conseguir os votos necessários, como para alterar normas que envolvem categorias específicas, como servidores públicos. O eleitor precisa conhecer o posicionamento de seu candidato sobre o tema", afirma.

O segundo ponto mencionado por Galdi é uma eventual reforma tributária. "É importante saber se é a favor ou contra a simplificação tributária, que pode unir ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins em um único imposto, assim como a volta da CPMF, que passou ou a ser cogitada; também a tributação de dividendos, ou a possibilidade de aumentar ou diminuir a tributação de empresas. São pontos que são colocados pelos candidatos a presidente, e vão ser levados ao Congresso."

Outra questão relevante, a nível nacional, diz respeito às privatizações, com a venda de estatais ou realização de concessões públicas e parcerias público-privadas para desafogar o orçamento.

A nível de Estado, o Legislativo também tem um papel importante nas finanças, segundo o professor. "Temos um desafio importante, que é como equalizar o déficit crescente da Previdência estadual. E uma reforma tributária no país também mudaria as regras do Estado, então os deputados terão um protagonismo no assunto", acredita.

SEGURANÇA PÚBLICA

Entra governo, sai governo, e embora tentativas de conter a violência no país sejam apresentadas, os sinais são de acirramento na crise de segurança pública. Enquanto projetos para segurança têm sido reativos a episódios de crise, e a maior parte dos gastos da segurança pública fica nas mãos dos Estados, que custeiam as Polícias Militar e Civil, o Brasil continua com dificuldades de avançar no tema.

A falta de legislação clara que estabeleça padrões e formas de financiamento do setor é um dos entraves, a começar pela Constituição de 1988, que é detalhada nas áreas de saúde e educação, mas pífia com relação à segurança pública: ele apenas lista quais são as forças de segurança, estabelece qual é a função de cada uma e a quem respondem.

Com um Estado sob intervenção federal nesta área, e a população com cada vez mais cobranças por uma resposta, o eleitor vai precisar observar de que forma os futuros parlamentares vão enfrentar o problema da segurança, de acordo com o professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, Pablo Lira.

"Este ano houve a criação do Sistema Público de Segurança Pública (SUSP), mas ainda precisa regulamentar os mecanismos que garantam sua execução. Assim como é o SUS para a saúde  um programa de Estado, e não de governo , ele precisa ter um conceito claro e receber uma estrutura para ser implementado. Tratar da regulamentação de fundos, bancos de dados, recursos para o sistema prisional, entre outras questões", defende.

Propostas que tratem de uma melhor divisão dos gastos da segurança pública também precisam entrar em pauta, para melhorar o aparelhamento das forças de segurança. Nos últimos anos, o governo federal arcou com apenas 10% dos recursos, que não tem garantia orçamentária obrigatória, como a educação e saúde.

Outro debate legislativo que pode alterar o panorama é o que diz respeito à mudanças nas leis penais, que precisam de uma revisão, para Lira. "As leis penais brasileiras são todas anteriores à Constituição de 88. Ela tem incoerências, crimes graves recebem penas brandas, e vice-versa. As normas processuais e de execução penal dificultam o cumprimento das penas, gerando a impunidade. Precisamos prender melhor, para deixar na cadeia aqueles que realmente ofereçam perigo à sociedade, ter presídios que possam ressocializar essa pessoa, e depois uma política de reinserção delas na sociedade", afirma.

EDUCAÇÃO

Nos últimos anos, Brasil chegou a uma boa cobertura da rede de ensino em seus estados e municípios. No entanto, a qualidade do ensino continua vacilante, e as metas de atender aos estudantes em tempo integral e de oferecer creches desde a primeira infância ainda precisam ganhar impulso.

O Plano Nacional de Educação está valendo desde 2014, para os próximos 10 anos, mas muitos de seus pontos ainda não foram cumpridos, como aponta a professora do Programa de Pós-Graduação da Ufes, Cleonara Maria Schwartz.

Um exemplo é o chamado parâmetro Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), que deveria ter sido implementado desde 2016, e que, para as entidades de educação, representa um instrumento imprescindível para a garantia da aprendizagem do alunos e de condições adequadas de trabalho para as educadoras e para os educadores. O CAQi é um valor que representa o gasto mais baixo possível com todas as despesas necessárias para atingir um mínimo padrão de qualidade na educação.

"Os desafios atuais na educação têm a ver, principalmente, com investimento. Mais especificamente, com a distribuição do gasto público no setor. Uma das metas é investir 10% do PIB do país na educação, por ano, e ela já está prejudicada. Estamos em 5,3%. Nossos parlamentares precisam compreender que é preciso ampliar o investimento na área, e zelar pelo cumprimento dos marcos regulatórios e metas do Plano Nacional de Educação. O papel de fiscalizar e cobrar cabe a eles", argumenta.

Cleonara destaca que mesmo havendo a obrigação de Estados e Municípios destinarem 25% do seu orçamento para a Educação, e a União, 18% do PIB, os primeiros, que são responsáveis por custear a maior parcela dos estudantes, enfrentam dificuldades, principalmente em tempos de crise. O novo Congresso Nacional terá a tarefa de tentar organizar essas contas.

"Uma parte do financiamento provém de recursos do ICMS. Com a arrecadação em queda, interfere no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). A PEC do Teto de Gastos também representou um retrocesso", alega.

No âmbito estadual, uma medida urgente a ser tomada é a implantação de um modelo de gestão democrática, que é um dos princípios previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para a especialista.

"Quais normas de gestão democrática nós temos? É muito mais do que eleição de diretor. É pensar em um projeto de educação que leve em conta a participação do corpo docente, de movimentos sociais, famílias, alunos e pesquisadores", afirma.

Só com maior diálogo é possível encarar o desafio de atender às diversidades de demanda no processo de escolarização, que faz tantos jovens estarem fora da escola, segundo Cleonara.

"Em relação aos adolescentes, a primeira medida é criar políticas de permanência e de acompanhamento para evitar o abandono. Abandonou, é preciso identificar o motivo, ir atrás da família e refletir sobre o ensino que está sendo ofertado".

SAÚDE

Que a população espera uma melhoria nos serviços de saúde, ninguém discorda. No entanto, no campo da saúde, o que os candidatos ao Legislativo vão precisar se dedicar não deve ser propriamente a mudanças na lei. Essa é a avaliação da doutora em Bioética e coordenadora do Doutorado da FDV, Elda Bussinguer.

Segundo ela, a colaboração dos legisladores precisa ser com o comprometimento com o modelo de saúde pública que temos, que é dos mais sofisticados, para que ele de fato entregue atendimentos de qualidade.

"O Brasil é a maior nação que tem um sistema universal de saúde pública tão complexo. Temos um arcabouço jurídico fantástico, imitado por outros países. As leis orgânicas também são boas. Entretanto, vivemos em um Estado com um modelo neoliberal, e esses dois modelos vivem em tensionamento. O problema são os atravessamentos que encontramos na legislação. Há uma infinidade de resoluções, portarias e normativas do Ministério da Saúde, que boa parte dos gestores desconhecem, e muitas vezes uma se contrapõe à outra", explica.

Segundo Elda, os deputados federais e senadores podem tentar contribuir com a elaboração de normas que auxiliariam a corrigir as lacunas operacionais do SUS. Uma delas é uma melhor estrutura de profissionais do Programa de Saúde na Família, incrementando a atenção básica.

"Nosso modelo é pautado na estratégia de Saúde da Família, mas não conseguimos completar as equipes em vários municípios, ou nas periferias. Principalmente com os médicos, que preferem ficar fixados nas capitais ou grandes centros. Uma iniciativa importante seria uma política que fixe o profissional no interior, possivelmente com remunerações diferenciadas. Esses profissionais precisam criar vínculo com a comunidade para que o objetivo seja atingido", defende.

Assim como na área de educação, a saúde pode ser afetada nos próximos anos por conta da aprovação da PEC que impôs um teto aos gastos públicos por 20 anos. Nestas duas áreas, a PEC estabelece um piso, não um teto e os gastos poderão, então, ser elevados, bastando para isso que os congressistas decidam de onde esse incremento sairá. "Temos que conhecer como os nossos candidatos se posicionam sobre isso. Se não chegarem mais recursos para os Estados e municípios, o teto vai levar a uma piora das condições de saúde da população", disse.

Elda defende que os deputados estaduais também vão ter um importante papel em relação às dificuldades de financiamento da área da saúde. Isso porque o Espírito Santo possui uma lei que prevê que o Estado faça o cofinanciamento da saúde básica, repassando recursos para os municípios, o que contribui com as políticas de prevenção e de descentralização da saúde para o interior. No entanto, desde 2014 os recursos deixaram de ser repassados. "Foram perdidos cerca de R$ 40 milhões por ano, que deixaram de ser distribuídos. A Assembleia precisa cobrar esses recursos", afirma.

DIREITOS HUMANOS

Constantemente utilizado de forma distorcida, o conceito de direitos humanos tem se mantido ao centro do debate eleitoral nos últimos anos, mas também vai precisar pautar as ações do Poder Legislativo estadual e federal a partir de 2019, de acordo com especialistas. Segundo eles, primeiramente os parlamentares devem ter a compreensão, e também transmitir que o respeito aos direitos humanos é uma pauta de todos.

"É inaceitável continuarmos com essa visão deturpada de que direitos humanos são uma bandeira de esquerda. Os direitos humanos são uma pauta de todo mundo e eles devem balizar todos os movimentos e propostas", defende o doutor em Direito e professor da FDV, Vitor Burgo.

A diretora de Direitos Humanos da OAB, Verônica Bezerra, acrescenta que o futuro Congresso Nacional precisa propagar que os direitos humanos fazem parte do dia a dia de todas as pessoas e estão relacionados aos direitos básicos de todo ser humano. O direito à vida, à moradia, à alimentação, à saúde, à liberdade de pensamento e expressão, à crença e à igualdade, são exemplos, tendo como objetivo principal a dignidade de cada cidadão.

"Como os direitos humanos representam algo amplo, o respeito a eles teve estar presente na discussão sobre qualquer projeto. Eles precisam ser entendidos como um processo de luta. Nenhum direito foi dado a quem quer que seja de mão beijada. E os representantes do povo precisam entrar em ação quando os direitos das pessoas que não tem voz são violados", disse.

Verônica acrescenta que ainda há no país uma parcela considerável de pessoas que não tem acesso aos direitos básicos, os chamados "direitos de 1ª geração": comer, morar, vestir, trabalhar. Por isso, o Estado precisa garantir o acesso a eles, e com qualidade, para que a pessoa possa se potencializar a buscar outros direitos.

"Precisamos de ter uma bancada que não permita retrocessos. Direitos outrora conquistados não podem ser perdidos. Mas também é preciso criar mecanismos, políticas públicas que permitam que essas pessoas acessem os bens e serviços básicos. Quando um cidadão busca a saúde pública e não consegue, os direitos humanos estão sendo violados", afirma.

Um dos aspectos que precisa receber uma atenção especial para o respeito aos Direitos Humanos, para o professor Vitor Burgo, é quanto à garantia de direitos às mulheres, tanto a nível federal, como também no Espírito Santo, que segue no topo do ranking de violência de gênero.

"A violência contra a mulher não saiu de pauta. E o Estado não pode pensar só na gestão do sistema carcerário, pois estamos deixando outras pontas soltas. Tem que pensar numa operacionalização da Lei Maria da Penha, que vai muito além de pintar as delegacias de cor de rosa. Se não houver uma política efetiva de atenção à mulher, você vai punir um caso, mas os outros vão continuar explodindo", defende.

Constantemente utilizado de forma distorcida, o conceito de direitos humanos tem se mantido ao centro do debate eleitoral nos últimos anos, mas também vai precisar pautar as ações do Poder Legislativo estadual e federal a partir de 2019, de acordo com especialistas. Segundo eles, primeiramente os parlamentares devem ter a compreensão, e também transmitir que o respeito aos direitos humanos é uma pauta de todos.

É inaceitável continuarmos com essa visão deturpada de que direitos humanos são uma bandeira de esquerda. Os direitos humanos são uma pauta de todo mundo e eles devem balizar todos os movimentos e propostas, defende o doutor em Direito e professor da FDV, Vitor Burgo.

A diretora de Direitos Humanos da OAB, Verônica Bezerra, acrescenta que o futuro Congresso Nacional precisa propagar que os direitos humanos fazem parte do dia a dia de todas as pessoas e estão relacionados aos direitos básicos de todo ser humano. O direito à vida, à moradia, à alimentação, à saúde, à liberdade de pensamento e expressão, à crença e à igualdade, são exemplos, tendo como objetivo principal a dignidade de cada cidadão.

"Como os direitos humanos representam algo amplo, o respeito a eles teve estar presente na discussão sobre qualquer projeto. Eles precisam ser entendidos como um processo de luta. Nenhum direito foi dado a quem quer que seja de mão beijada. E os representantes do povo precisam entrar em ação quando os direitos das pessoas que não tem voz são violados", disse.

Verônica acrescenta que ainda há no país uma parcela considerável de pessoas que não tem acesso aos direitos básicos, os chamados direitos de 1ª geração: comer, morar, vestir, trabalhar. Por isso, o Estado precisa garantir o acesso a eles, e com qualidade, para que a pessoa possa se potencializar a buscar outros direitos.

Precisamos de ter uma bancada que não permita retrocessos. Direitos outrora conquistados não podem ser perdidos. Mas também é preciso criar mecanismos, políticas públicas que permitam que essas pessoas acessem os bens e serviços básicos. Quando um cidadão busca a saúde pública e não consegue, os direitos humanos estão sendo violados, afirma.

Um dos aspectos que precisa receber uma atenção especial para o respeito aos Direitos Humanos, para o professor Vitor Burgo, é quanto à garantia de direitos às mulheres, tanto a nível federal, como também no Espírito Santo, que segue no topo do ranking de violência de gênero.