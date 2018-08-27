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Agenda de campanha

Sabatina reúne candidatos ao governo do Estado nesta segunda-feira

Postulantes ao Palácio Anchieta participarão de encontro na Serra com eleitores jovens

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 01:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 01:44
A candidata Jackeline Rocha (PT) comemorou o aniversário com aliados na Rua Sete, no Centro Crédito: Reprodução/Facebook
Os candidatos a governador do Espírito Santo vão começar a semana participando de entrevistas, gravações de programas, caminhadas, reuniões e de uma sabatina nesta segunda-feira (27), realizada pela Transparência Capixaba Jovem, no espaço Molaa, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra.
Todos os seis candidatos ao governo  André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos)  confirmaram presença na sabatina da Transparência.
Renato Casagrande (PSB) esteve na festa de Carolina, distrito de Alfredo Chaves, neste domingo (26) Crédito: Divulgação/Assessoria
No encontro denominado "Interage 2018", 10 jovens que vão votar este ano pela primeira vez terão a oportunidade de questionar e interagir com os concorrentes. O tema das perguntas será livre, e os candidatos ficarão em um tablado, em um formato semelhante ao do programa "Roda Viva". Internautas também vão poder enviar perguntas pela página da Transparência Jovem no Facebook, que também vai transmitir o evento ao vivo, a partir das 17 horas.
O objetivo da sabatina é aproximar os jovens dos candidatos e aumentar seu interesse pela política.
CBN VITÓRIA
Nesta segunda também terão início as sabatinas com os candidatos ao Palácio Anchieta realizadas pela rádio CBN Vitória, A Gazeta e GAZETA ONLINE.
Rose de Freitas participou de reunião com lideranças políticas de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Assessoria
De 11 horas às 11h30, no programa CBN Vitória, os candidatos serão entrevistados pela jornalista Fernanda Queiroz e pelo colunista Vitor Vogas, com transmissão pelo Gazeta Online.
A candidata Jackeline Rocha, que neste domingo comemorou aniversário de 35 anos, será a primeira a participar. Na terça-feira, será a vez de Rose de Freitas.
Nas agendas dos candidatos nesta segunda-feira, antes da sabatina da Transparência Jovem, Renato Casagrande fará caminhadas pela manhã, no bairro Alecrim e na Glória, em Vila Velha. Ontem, o ex-governador esteve em Alfredo Chaves.
Rose de Freitas e Manato participarão de gravações de vídeos e do programa político durante a manhã e à tarde. À noite, Manato também participará do lançamento da campanha do candidato a deputado federal Gilsinho Lopes (PR), em Santa Lúcia, Vitória. Neste domingo, Manato visitou a feira de Aribiri, em Vila Velha, junto com o candidato a deputado federal Amaro Neto (PRB). Já Rose reuniu lideranças em Cachoeiro de Itapemirim.
Carlos Manato fez campanha na feira de Aribiri, em Vila Velha, com Amaro Neto Crédito: Divulgação/Assessoria
Já Aridelmo Teixeira terá reuniões administrativas e participará de entrevista em uma emissora de TV.
André Moreira não terá outras agendas. No último final de semana, ele aproveitou para repousar, já que precisou passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar há dez dias.

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