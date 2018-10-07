Às 7h e com 4°C, brasileiro faz fila para votar em Londres

A capital britânica é o único lugar no Reino Unido onde os brasileiros podem votar Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação

Não eram nem 7 horas da manhã e os termômetros marcavam 4 graus centígrados quando uma fila começou a se formar em frente à Embaixada do Brasil em Londres, com os cidadãos se preparando para participar do primeiro turno da eleição presidencial. A votação se iniciou às 8 horas. A capital britânica é o único lugar no Reino Unido onde os brasileiros podem votar, então muitos vieram de diferentes lugares da Inglaterra, assim como dos demais países (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) para exercerem o dever.

Apesar da aglomeração que se deu em torno e dentro do prédio, onde pela primeira vez foram concentradas 33 seções eleitorais, o processo todo não passava de cinco minutos, conforme relatos. Muitos afirmaram que não demoraram sequer dois.

No saguão de entrada da embaixada, observando a movimentação, estava o cônsul-geral do Brasil em Londres, Sérgio Luiz Canaes. Em entrevista ao Broadcast, ele disse que há 25.885 inscritos no país e que a média histórica no exterior é de abstenção de pouco menos de 50%. "Esperamos receber aqui hoje uns 14 mil, 15 mil eleitores", previu. Ele lembrou que Londres é o quarto maior colégio eleitoral fora do Brasil, perdendo para Boston, Miami e Tóquio. Nova York é o quinto.

O embaixador, no cargo de cônsul-geral em Londres há dois anos, lembrou que também estava na cidade em 1989, quando ocorreu o pleito que elegeu Fernando Collor. "Na ocasião, a dimensão era completamente outra, tínhamos pouco mais de 1 mil inscritos", comparou. Apesar dos quase 30 anos que separam essas datas, Canaes enfatizou o aumento da participação brasileira na votação deste ano, já que em 2014, havia cerca de 15 mil participantes. Questionado se a grande elevação dos números nos últimos quatro anos se deveu a um aumento da imigração para o Reino Unido ou se houve uma maior regularização da documentação do brasileiro no exterior, o embaixador atribuiu o aumento a esses dois componentes.

Na eleição passada - no exterior, o brasileiro votou apenas para presidente - a votação foi dividida entre o prédio do consulado e da embaixada. O cônsul avaliou que o processo tende a ocorrer sem incidentes ao longo do dia. "A previsão é de que a votação se encerre às 17 horas, mas se houver fila, teremos que esperar todos que estão aqui para votar", explicou. A expectativa de Canaes é de que a partir das 18 horas de Londres - 14 horas em Brasília - o resultado local já seja apresentado. O Consulado prevê fixar o resultado na porta do prédio da Embaixada.

O cônsul também explicou que três fiscais se inscreveram para acompanhar a eleição em Londres, todos filiados ao PT. O Broadcast pode conversar rapidamente com uma delas, Nara Filipon, que já havia desempenhado a função na eleição passada. "Este ano está mais fácil, pois toda a votação foi concentrada em um só local", afirmou. Ela também disse não esperar incidentes e elogiou a equipe de funcionários da Embaixada e do Consulado. "Acaba sendo um momento em que eu reencontro as pessoas da comunidade brasileira. Afinal, são 21 anos morando aqui e conheço muita gente", disse.