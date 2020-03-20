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Coronavírus

RS declara transmissão comunitária e interdita faixas litorâneas

Antes, apenas Porto Alegre havia confirmado a transmissão comunitária. Agora, a condição é em nível estadual e não apenas municipal

Publicado em 20 de Março de 2020 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 19:31
Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: EVG photos/Pexels
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou no início da noite desta sexta-feira (20) que o estado registrou transmissão comunitária do novo coronavírus. Antes, apenas Porto Alegre havia confirmado a transmissão comunitária. Agora, a condição é em nível estadual e não apenas municipal.
A Secretaria de Saúde confirmou novos casos, totalizando 49 no estado. Entre os contaminados, há uma criança de cinco anos. Uma portaria determinou isolamento domiciliar por 14 dias para todas pessoas com sintomas gripais, independentemente da confirmação do novo coronavírus.
Além disso, o estado interditou a faixa litorânea e ampliou em 22% as UTIS com novos 216 leitos da rede pública. O governo também anunciou que o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen) vai funcionar também aos finais de semana a partir deste sábado (21).

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