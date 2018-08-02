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Climão

Rose toca 'música de Vidigal' em evento de Audifax na Serra

Convenção da Rede, principal partido aliado da senadora do Podemos, foi marcada por gafe musical

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:26
Rose de Freitas, senadora, e Audifax Barcelos, prefeito da Serra, na convenção da Rede Sustentabilidade Crédito: Natalia Devens
A festa estava animada, a casa estava lotada, a militância estava toda lá. A convenção da Rede Sustentabilidade ia transcorrendo bem no Centro Comunitário de Laranjeiras, na Serra, na noite desta quarta-feira (1º). Eis que a convidada especial, a senadora Rose de Freitas (Podemos), cometeu uma tremenda gafe diante do anfitrião da festa: o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, principal dirigente da Rede no Espírito Santo e um dos principais aliados políticos de Rose na eleição ao governo estadual.
Rose discursou por cerca de 15 minutos. Para o fim de sua fala, preparou uma surpresa. Pediu para a equipe de sonorização tocar a música gospel "Vai dar tudo certo", do compositor Waldecy Aguiar. E, de modo inesperado, protagonizou um momento "animadora de auditório". Ao lado de Audifax, a senadora cantou alguns pedaços da canção e, em outros, estendeu o microfone ao prefeito para ele cantar junto.
O refrão é bastante pegajoso (tente ouvir sem cantar). Só que, mal disfarçando o embaraço, Audifax recusou-se a soltar a voz. O motivo: a música que Rose tocou é "a música de Sérgio Vidigal".
Na Serra, os eleitores associam "Vai dar tudo certo" ao maior adversário de Audifax. Isso porque o ex-prefeito e deputado federal cansou-se de usá-la no passado, em diversas campanhas eleitorais. Não só ele, aliás. A música também é associada à mulher de Sérgio Vidigal, a ex-deputada Sueli Vidigal. 
Em outras palavras, Rose executou a música do casal Vidigal ao lado de Audifax, na "casa política" dele, durante a convenção do partido do prefeito.
Antes mesmo do fim da "apresentação", um dirigente de outro partido presente à mesa de autoridades comentou com a reportagem sobre a gafe. Logo após o discurso de Rose, um integrante da própria Rede disse a mesma coisa: "Aqui na Serra, a população associa essa música ao casal Vidigal", confidenciou.
A reportagem ouviu dois ex-assessores de Vidigal e um dirigente do PDT. Todos confirmaram: Vidigal usou a mesma canção gospel em muitas campanhas passadas (em 2016, contra Audifax, não usou). "Historicamente, é a música de campanha de Vidigal. Ele usa ela direto, desde que Audifax ainda estava no PDT. E não só em campanhas. A gente usa muito em convenções, eventos do PDT... Até em festa de aniversário dele", conta o dirigente pedetista, preferindo não se identificar. 
Quando foi informado pela reportagem que Rose tocou a música na convenção da Rede, o mesmo dirigente deu risada. "É... Imagino que Audifax não tenha curtido muito." 
Como sugerem as imagens, realmente parece não ter curtido. 
"DESCONTRAÇÃO"
Rose, evidentemente, não fazia ideia do "probleminha". Antes de deixar a convenção, contou que resolveu tocar a música para descontrair um pouco, em meio a uma semana tensa e de tantas definições eleitorais.
Um detalhe talvez explique a gafe. É que a marqueteira Jane Mary Abreu foi quem assinou muitas campanhas de Vidigal no passado. Em 2016, a parceria se desfez (e Vidigal não usou a música). Agora, é Rose quem está prestes a fechar a contratação da mesma marqueteira.
"Sim. A nossa reunião é amanhã (nesta quinta-feira). Acho que chegou o momento de fecharmos Provavelmente será ela", informou a senadora.
A assessoria de Rose de Freitas informou que a senadora também sempre utilizou a música em todas as suas campanhas e que ela não abre mão de usá-la. 

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