Rose sobre debandada do PSD: 'Nunca achei que fosse fácil'

já viu o PRB e agora o PSD debandarem da aliança que alinhavou para a disputa pelo Palácio Anchieta, avalia que as definições de última hora das legendas são "um processo normal". "Os partidos conversaram à exaustão, se entenderam, se desentenderam. É um processo normal. Estão pensando como somam para ter sua vida vitoriosa", afirma. A senadora Rose de Freitas (Podemos), quedebandarem da aliança que alinhavou para a disputa pelo Palácio Anchieta, avalia que as definições de última hora das legendas são "um processo normal". "Os partidos conversaram à exaustão, se entenderam, se desentenderam. É um processo normal. Estão pensando como somam para ter sua vida vitoriosa", afirma.

O PSD agora está abrigado no arco de partidos que apoia o ex-governador Renato Casagrande (PSB), adversário de Rose. A senadora conta que soube no final da tarde desta segunda-feira (06) sobre a guinada que o partido até então aliado daria.

Os partidos levam em consideração a formação de chapas proporcionais (para eleição de deputados federais e estaduais). Foi justamente esse o motivo para a realocação tanto do PSD quanto do PRB. Não se trata de apoiar o candidato "X" ou "Y" para o governo do Estado, mas encontrar o lugar em que podem ter mais chances de eleger parlamentares. Os federais, por exemplo, são fundamentais para definição de valores do fundo partidário, eleitoral e tempo de TV.

"Quem saiu não conseguiu ficar na arrumação partidária, lamentei, mas nunca achei que o caminho fosse fácil", diz Rose. "Quem veio foi recebido de minha parte e muito bem-vindo. Aqueles que foram para outro lugar, temos que entender e respeitar", complementa.

"MARCAR ÉPOCA"

carta em apoio à senadora. No total, oito siglas foram signatárias. Na ocasião, o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, chegou a alfinetar "o outro palanque", de Casagrande, ao qual, no atual cenário, se soma. O PSD havia assinado, no último dia 31, uma. No total, oito siglas foram signatárias. Na ocasião, o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, chegou a alfinetar "o outro palanque", de Casagrande, ao qual, no atual cenário, se soma.

"A Rose é candidata do Podemos, mas reuniu em torno dela um ambiente favorável para que os partidos que fazem parte da base do governo possam conversar", afirmou, na ocasião. "Sem clima de já ganhou, como temos visto no outro palanque", complementou. Para Neucimar, os socialistas haviam dado sinais "de que não precisavam mais de alianças". O PSD chegou a manter conversas com o grupo de Casagrande.